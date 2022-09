Akčný plán Košíc k Adaptačnému plánu na zmenu klímy je v príprave

Košice 7. septembra (TASR) - Akčný plán k Adaptačnému plánu mesta Košice na zmenu klímy na roky 2022 - 2030 je v príprave. Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Dušan Tokarčík s tým, že k prioritným opatreniam patrí zvyšovanie podielu zelených plôch a zadržiavanie vody v meste. Ďalšou prioritou je znižovanie energetickej náročnosti budov a využívanie alternatívnych zdrojov pri ich vykurovaní.



Mesto podľa Tokarčíka už realizuje Zelenú grantovú výzvu, v rámci ktorej podporujú občianske iniciatívy a projekty zamerané aj na adaptáciu na zmenu klímy. Podporujú tiež premeny školských areálov a budovanie klimatických či dažďových záhrad v školských areáloch. Ako príklad uviedol dažďovú záhradu v Základnej škole na Belehradskej ulici. Ďalšie opatrenia podľa jeho slov postupne zavádzajú do praxe prostredníctvom projektovej modrej a zelenej infraštruktúry.



"Zrealizovali sa opatrenia týkajúce sa ochladzovania priestranstiev pre verejnosť, a to osadením dvoch rozprašovačov hmly na Hlavnej ulici a chladením vozoviek počas horúcich dní," uviedol v súvislosti s adaptáciou Košíc na zmenu klímy. Ako doplnil, v rámci zamedzenia vysychania vegetácie znížili počet kosieb na vybraných plochách, kde vysadili lúčny porast. K stromov v Mestskom praku zas osadili zavlažovacie vaky.



Na jeseň sa v rámci budovania zelenej infraštruktúry má začať s realizáciou projektu regenerácie vnútroblokov na Sídlisku Ťahanovce na Čínskej ulici a revitalizáciou verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí. Hotové by mali byť na jar budúceho roka. "Medzi pripravované projekty patrí revitalizácia verejných priestranstiev (vnútroblok Húskova – Humerkova, priestranstvo Obrancov mieru), revitalizácia parkov v Starom Meste (Branisková, Kuzmányho), revitalizácia Mlynského náhonu a vytvorenie desiatich nových parkov v meste," dodal Tokarčík.



Doplnil, že realizovať sa bude aj regenerácia vnútrobloku na Juhu v priestore ulíc Turgenevova- Lomonosovova a na Sídlisku KVP vo vnútrobloku Jasuschova - Bauerova. Medzi ďalšie projekty patrí projekt zelenej strechy na MŠ Kalinovská a realizácia zelených prvkov na budove magistrátu a v jeho okolí.



Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy na roky 2022 - 2030 si mesto od Karpatského rozvojového inštitútu (KRI) oficiálne prevzalo v januári. Jeho tvorba stála viac ako 214.000 eur, väčšina bola financovaná z eurofondov. Prvá časť dokumentu hodnotí zraniteľnosť oblastí mesta v súvislosti s najvážnejšími klimatickými hrozbami pre Košice, ako sú horúčavy, záplavy z prívalových dažďov a sucho. Druhou časťou je adaptačný plán, ktorý sa zameriava na opatrenia a riešenia, treťou je príručka pre verejnosť.