Albatros L-39 Leteckej fakulty TUKE prejde rekonštrukciou

Košice 22. marca (TASR) - Cvičné prúdové lietadlo L-39 Albatros v utorok premiestňujú z areálu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) do priestorov Slovenského technického múzea (STM) - Múzea letectva v Košiciach, kde ho zrekonštruujú. Pre TASR to za fakultu uviedla Zdenka Šutáková.



Ide o prvé lietadlo L-39 z 2892 vyrobených kusov. Pôvodne slúžilo ako overovací prototyp, oproti sériovo vyrábaným kusom tak neobsahuje niektoré prístroje a systémy. V roku 1972 bolo pridelené k 2. Stíhaciemu leteckému pluku, kde slúžilo až do vyradenia v roku 1975. Následne bol upravený na učebnú pomôcku. "V tej dobe už totiž bolo jasné, že sa daný typ bude zavádzať do výzbroje nielen Československej armády. Tým vznikla celospoločenská požiadavka vyškoliť nových, alebo preškoliť už jestvujúcich technikov a pilotov na nové lietadlo," povedala.



Albatros L-39 bol doposiaľ umiestnený v hangári fakulty, bol súčasťou výučbových procesov, a tiež dlhoročne vyhľadávaným exponátom nadšencami letectva. Tomuto lietadlu z priestorových dôvodov odstránili časť pravej polovice krídla, ktorá bola v zbierkovom fonde múzea. "Po zvážení autenticity pôvodnej konštrukcie a technických možností sa STM po dohode s LF TUKE rozhodlo, že zrealizuje pôvodný tvar krídla. Súčasne prebehne doplnenie chýbajúcich častí a ošetrenie konštrukcie proti poveternostným vplyvom," spresnila Šutáková.



Rekonštrukcia má byť ukončená do júnovej konferencie STM - Múzea letectva, venovanej 100. výročiu narodenia hlavného konštruktéra lietadla L-39 Jána Vlčka, ako aj 20. výročiu vzniku múzea letectva. Malo by tvoriť centrálny exponát plánovanej expozície venovanej československému a následne slovenskému letectvu pod názvom Made in Czechoslovakia, súčasťou ktorého je aj história leteckého školstva.