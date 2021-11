Rozšírená realita učí deti v košickom lesoparku o prírode

Košice 24. novembra (TASR) - Spoznávanie okolitej prírody s využitím informačných technológií ponúka nová aplikácia Zvedavo. Deti pomocou rozšírenej reality, ktorá sa stáva súčasťou vzdelávania, spoznávajú rôzne druhy zvierat. Aplikáciu v stredu prvýkrát predstavili v lesoparku v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov.



Rozšírená realita má umožniť deťom lepšie si zapamätať učivo a vniesť do výučbového procesu interakciu a ich aktívne zapojenie. "Dôvodom vzniku tejto aplikácie bola predovšetkým pandémia a lockdowny, ktoré nás uväznili v našich domovoch. Počas ich trvaní sa nám potvrdilo, že deti svoj čas čoraz viac trávia so smartfónom či tabletom v ruke. Ak ich aj rodičia vytiahnu do prírody, prechádzka býva neinteraktívna. Práve táto aplikácia má za úlohu to zmeniť," vysvetlila jedna z autoriek aplikácie Veronika Hudzíková.



Deti môžu prostredníctvom "Zvedavo" vidieť zvieratá, ktoré sú v prírode plaché a je veľmi vzácne ich zbadať. "Aplikácia pritom nemusí byť zapnutá, ak sa dieťa priblíži k určitej pozícii podľa GPS lokácie, telefón vibrovaním upozorní užívateľa na blízkosť zvieraťa. Po zapnutí aplikácie a kamery sa mu vygeneruje veľmi detailný 3D model zvieraťa, ktorý je sprevádzaný jeho detailnými zvukmi," dodala Hudzíková.



Aplikácia v košickom lesoparku reaguje aj na klasické informačné tabule, ktoré na náučných či turistických chodníkoch návštevníci väčšinou ignorujú. Hneď ako sa používateľ k nim fyzicky priblíži, aplikácia mu podľa Hudzíkovej vibrovaním oznámi objavenie infostopky. Po jej rozkliknutí sa zobrazí otázka, pričom správnu odpoveď musí hľadať na drevenej infotabuli.



Bezplatná aplikácia na stiahnutie vznikla v rámci spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ponúka výber animácií pomocou AR módu, čo znamená, že sa automaticky zapne kamera, zobrazí sa model zvieraťa a používateľ si ho môže uložiť, čím si v apke vytvára databázu objavených zvierat. Získavať môže rôzne ocenenia za správne odpovede a objavené zvieratá. Súčasťou je sada vedomostných kvízov.



V pláne je rozšírenie jej využitia aj na ďalšie oblasti v rámci Košíc alebo aj iných miest.