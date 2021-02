Košická arcidiecézna charita pomáha ľuďom bez domova aj spacími vakmi

Košice 12. februára (TASR) – Arcidiecézna charita Košice vo svojich nocľahárňach a útulkoch v meste Košice poskytuje dočasnú strechu nad hlavou pre viac ako 220 ľudí bez domova. V súčasnom mrazivom počasí vďaka sponzorovi ponúka ľuďom aj spacie vaky. Informovala o tom Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice.



Zamestnanci Charitného domu sv. Alžbety sa už od začiatku roka snažili vychádzať do terénu medzi ľudí bez domova. Na ulici sa pritom stretávajú s odmietnutím využiť služby nocľahárne. "Napriek tomu, že majú možnosť byť v teple, mnohí oslovení nechcú rešpektovať pandemický režim spojený so zákazom vychádzania a obmedzenými možnosťami odchodov zo zariadenia," priblížil riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio. Momentálne má charita všetky zariadenia naplnené, na zimné mrazy a možný nápor ľudí je však pripravená. "V prípade naliehavej potreby využívame priestor hygienickej očisty, kde ľudia bez domova môžu prenocovať. Ak máme voľné kapacity v zariadení a človek má záujem, ráno absolvuje testovanie na COVID-19," doplnil Korpesio.



Pri prekonávaní mrazivých nocí pomáhajú aj spacie vaky, ktoré charita dostala sponzorsky od veľkoobchodného predajcu s potravinami. "Práve v týchto dňoch znamenajú spacie vaky pre Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach mimoriadne významný dar vzhľadom na predpoveď počasia a silné nočné mrazy. Časť z nich poslúži v mobilných domčekoch, kde máme pripravené karanténne miesta pre ľudí bez domova. Rovnako poslúžia tým ľuďom, ktorí to v týchto dňoch potrebujú, aby sme eliminovali hrozbu ujmy na zdraví," priblížil riaditeľ.



Ľudí bez domova pravidelne testujú na nový koronavírus. Podľa Korpesia sa doposiaľ podarilo pozitívnych klientov včas izolovať a zabránilo sa tak rozšíreniu ochorenia na celé zariadenie. "Aj v týchto dňoch máme niekoľko prijímateľov izolovaných. Celú situáciu neustále monitorujeme, aby sme ochránili zdravie najzraniteľnejších," skonštatoval.