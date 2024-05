VIDEO: Košickú botanickú záhradu opäť spestrujú exotické motýle

Košice 20. mája (TASR) - Krásu živých exotických motýľov môžu po roku opäť obdivovať návštevníci košickej botanickej záhrady. Výstava Motýle exotických trópov sa koná v tropickom skleníku a potrvá do konca júna.Počas 15. ročníka výstavy do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) dopravia približne 7000 kukiel motýľov pôvodom z trópov celého sveta a postupne predstavia viac ako 100 druhov a foriem motýľov. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.Niektoré druhy budú zastúpené v hojnom počte, iné vzácnejšie sa objavia len v jednotlivých exemplároch. Už viac ako týždeň pred piatkovým (17. 5.) otvorením výstavného skleníka s motýľmi boli prvé kukly pripravené na liahnutie.uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi.Zaujímavosťou podľa organizátorov je, že práve vlastní odchovanci sú najkrajšie vyvinutí a vedia sa opakovane postarať aj o nové potomstvo v umelom prostredí.vysvetlil Robert Gregorek, vedúci oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry botanickej záhrady.Návštevníci môžu uvidieť aj motýľa Attacus atlas pôvodom z tropickej časti Ázie, ktorý prežíva v dospelom štádiu života približne len tri dni. Výnimočný je najväčšou plochou krídel na svete, ako aj atraktívnym sfarbením. Rozpätie jeho krídel dosahuje viac ako 24 centimetrov.Motýlia šou je prístupná verejnosti denne od 9.00 do 17.00 h. Súčasťou prezentácie je aj zbierka preparovaných motýľov a iného hmyzu vo vestibule budovy spolu s výstavou malých bezstavovcov vo viváriách.