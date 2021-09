Mesto Košice bude mať po rokoch hlavného architekta

Košice 23. septembra (TASR) – Hlavným architektom mesta Košice bude Čech Petr Kropp, ktorý uspel vo výberovom konaní. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) o tom vo štvrtok informovalo vedenie mesta. Uvedená pozícia bola naposledy riadne obsadená v roku 2007.



O túto pozíciu prejavilo záujem šesť uchádzačov. Kropp nastúpi do funkcie 11. októbra. Aktuálne žije v Českej republike, okrem toho pôsobil napríklad aj v holandskom Amsterdame či v Nemecku.



Ako priznal, Košice doposiaľ poznal len ako návštevník. Chce ich však urobiť atraktívnejšími pre ďalšie generácie. „Košice majú veľký potenciál, aby sa stali naozaj kultúrnym a spoločenským mestom, a hlavne prosperujúcim - v zmysle ideálneho mesta pre moderný život,“ povedal. Za jednu zo základných funkcií mesta označil bývanie. „Bytová výstavba je jednou z kľúčových vecí a úloh mesta,“ povedal.



V rámci svojho predstavenia sa pred poslancami uviedol, že považuje za dôležité personálne posilniť oddelenie Útvaru hlavného architekta (ÚHA). Nevylúčil jeho transformáciu na Inštitút plánovania, ktorý by nebol len výkonnou zložkou, ale tiež iniciátorom pri rozvoji mesta. Rozvoj mesta podľa neho neznamená jeho zväčšovanie, ale skôr vyhľadávanie nových príležitostí.



ÚHA je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územnoplánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Úlohou hlavného architekta má byť podľa magistrátu najmä vytvorenie a realizácia dlhodobej vízie transformácie útvaru na strategické pracovisko vo viacerých oblastiach, ako aj dokončenie nového územného plánu a príprava Vízie mesta Košice do roku 2050.



Jediným košickým hlavným architektom vybratým na základe výberového konania bol Peter Murko, ktorý túto pozíciu zastával v rokoch 1993 až 2007. V súčasnosti je poverený zastupovaním Martin Jerguš, predtým to bola Petronela Királyová. Začiatkom roka 2019 ju odvolal súčasný primátor Jaroslav Polaček.