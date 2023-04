Košice budú v tomto roku hospodáriť s rozpočtom skoro 300 miliónov eur

Košice 27. apríla (TASR) - Mesto Košice bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 300 miliónov eur. Na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí to schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Košice tak vystupujú z rozpočtového provizória. Poslanci zároveň schválili ďalší úver, slúžiť má najmä na vyrovnanie rozpočtu. V tomto roku tak prijali úvery v celkovej výške 14,9 milióna eur.



Celkový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový vo výške dvoch miliónov eur. Prebytok je vytvorený z poplatku za rozvoj, ktorý je určený na kapitálové výdavky, a v nasledujúcom roku bude prerozdelený medzi mesto a mestské časti (MČ). Celkové príjmy predstavujú 298,19 milióna eur a výdavky 296,19 milióna eur.



Diskusia o návrhu rozpočtu medzi vedením mesta a poslancami trvala približne pol roka. Primátor Jaroslav Polaček to zdôvodnil rôznymi opatreniami a balíčkami zo strany štátu, ktoré Košice pripravili o milióny eur. Museli tak robiť ústupky. "Bude možno menej kultúry a vecí, ktoré sa týkajú toho, aby sa naše mesto mohlo ďalej posúvať. No som veľmi rád, že sa nám podarilo udržať investičné akcie. Na tie si berieme úver," povedal pre TASR. Peniaze z úverových zdrojov sú určené napríklad na výstavbu telocvične pri základnej škole Želiarska, dofinancovanie a prípravu projektov z eurofondov či prekrytie strechy ľadovej plochy Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici.



Podľa primátora mesto rokuje s vládou, aby mu boli odpustené niektoré úvery. "Chceme zabojovať o to, aby nám to, čo zobral, odpustil v bankových úveroch, ktoré máme priamo od štátu," doplnil.



Napriek jednohlasnému schváleniu rozpočtu s ním poslanci nie sú úplne stotožnení. Pripomínali však, že ide o materiál, ktorý je možné počas roka upraviť. Aktuálne ho označili za nie ideálny alebo sa vyjadrili, že aj "zlý rozpočet je lepší ako žiadny".



"Po mesiacoch rokovania to už viacerí poslanci vzdali. Niektorí povedali, že je dôležité ho schváliť najmä pre organizácie, ktoré v provizóriu vyslovene krvácali," uviedol pre TASR poslanec a zároveň starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc, ktorý kritizoval komunikáciu a proces tvorby rozpočtu.



S rozpočtom nie sú spokojné ani malé MČ. Prerozdelenie podielových daní nepovažujú za spravodlivé.



Čo sa týka investícií, v rozpočte sa počíta napríklad s peniazmi na dofinancovanie výstavby nájomných bytov v lokalite Jesenského, na vybavenie športovej haly Angels aréna, modernizáciu oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská či dofinancovanie školského športového ihriska pri ZŠ Janigova.



Na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty pôjde viac ako 15 miliónov eur a na výstavbu, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia takmer 5,2 milióna eur.



Kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene vo výške 2,7 milióna eur má okrem iného slúžiť na rekonštrukciu horizontálnych vrtov sídliska Dargovských hrdinov, Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici či krematória.



V rámci dopravy je pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) celkovo vyčlenená suma viac ako 32,3 milióna eur. Suma 800.000 eur je určená na parkovaciu službu, respektíve na parkovacie automaty, skenovacie vozidlo či softvér.