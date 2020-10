Košice budú zverejňovať čakacie doby, na letisku bude drive-in

Košice 30. októbra (TASR) – Odberné miesto vo forme drive-in pripravilo mesto Košice v spolupráci s políciou v areáli Aeroklubu na košickom letisku. Podľa primátora Jaroslava Polačeka to bude asi najväčšie pracovisko na Slovensku. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Zároveň bude počas celého víkendu v rámci celoplošného testovania na COVID-19 zverejňovať orientačné čakacie doby na jednotlivých odberných miestach.povedal primátor s tým, že armáda mestu na toto stanovisko schválila len jeden odberný tím.dodal.Na toto drive-in odberné miesto sa bude možné dostať len príjazdovou cestou smerom z mestskej časti (MČ) Pereš. Návrat po testovaní bude povolený z druhej strany letiska výlučne po ceste do MČ Barca. Autobusová linka číslo 23 v smere na letisko a z letiska do centra mesta bude premávať v štandardnom režime.Rady pri odberných miestach si záujemcovia o testovanie v Košiciach budú môcť skontrolovať na webovej stránke korona.kosice.sk/spolocna-zodpovednost . Zverejňovať orientačné čakacie doby na jednotlivých odberných miestach plánujú na základe hlásení príslušníkov mestskej polície. Uvedený drive-in bude možné nájsť v sekcii Barca.Osobitne bude aktuálny stav počtu ľudí v rade monitorovať na odberných miestach na svojom území napríklad aj MČ Sídlisko KVP. Situáciu majú mapovať dobrovoľníci. Verejnosť tieto informácie nájde na www.mckvp.sk/pocetludivrade.