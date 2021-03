Budúci zdravotníci z košickej školy opäť cvičia praktické zručnosti

Košice 25. marca (TASR) – Medzi stredné zdravotnícke školy v Košickom kraji, ktoré od pondelka (22. 3.) opäť otvorili svoje brány žiakom, patrí Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) na Kukučínovej ulici v Košiciach. Praktické vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov obnovila po rozhodnutí ministra školstva a vyjadrení odboru školstva Košického samosprávneho kraja (KSK).



Pod vedením pedagógov si tak budúci zdravotnícki pracovníci opäť precvičujú odborné výkony v školských učebniach zariadených na spôsob nemocničných priestorov, kde pacientov zastupujú špeciálne figuríny.



"Nálada je dobrá, žiaci sa naozaj tešili do školy a uvedomujú si, že je potrebné mať praktické zručnosti, pretože pri kontakte s pacientom to jednoducho inak nejde. Žiaci chcú byť v budúcom pracovnom kolektíve dobrí, zruční, aby bolo vidieť ich štvorročné štúdium na našej škole," uviedla pre TASR riaditeľka SZŠ Kukučínova Anna Hencovská. Ostatní žiaci sa naďalej vzdelávajú dištančne.







Škola bola z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zatvorená od 12. októbra 2020 s výnimkou niekoľkých dní na začiatku marca, keď sa prezenčná výučba taktiež týkala končiacich stredoškolákov.



Aktuálne sa na SZŠ vrátili žiaci končiacich ročníkov študijných odborov zdravotnícky asistent, praktická sestra, masér, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár a sanitár. Riaditeľka pritom poznamenala, že diplomovaná všeobecná sestra, ktorá je vyšším odborným štúdiom, je v súčasnosti jedným z najžiadanejších študijných odborov na trhu práce.



"Všetci títo teraz nastúpili do školy za prísnych hygienických podmienok a v laboratórnych podmienkach si precvičujú zručnosti. Následne po Veľkej noci po dohode so zdravotníckymi zariadeniami nastúpia na odbornú klinickú prax do nemocníc," priblížila Hencovská.



Škola je vybavená odbornými učebňami, ktoré simulujú nemocničné prostredie a vytvárajú priestor na realizáciu jednotlivých odborných výkonov. "Figuríny v učebniach umožňujú nacvičiť ošetrovateľské výkony potrebné pre prax, napríklad ošetrenie rán a drenážnych systémov, aplikácia kyslíka, podávanie injekcií, asistencia pri podávaní infúzií, cievkovanie pacienta, odsávanie sekrétu z horných dýchacích ciest, výter z rán a telových dutín, odber venóznej krvi či zhotovenie EKG," konštatovala riaditeľka. Po zvládnutí cvičení na figurínach to majú potom žiaci ľahšie, keď prídu do praxe.



Pre zlú epidemiologickú situáciu oznámilo ministerstvo školstva v pondelok na tento rok zrušenie maturitných skúšok v klasickej podobe. Keďže stredné zdravotnícke školy spadajú metodicky pod rezort zdravotníctva, čakajú ešte na usmernenie, či nedôjde v ich prípade k nejakej korekcii.