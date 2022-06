Centrum Košíc pre horúčavy ochladzujú

Košice 20. júna (TASR) – Košické ulice ochladzujú kropiace autá. Prvýkrát v tomto roku vyrazili do mesta z dôvodu horúčav v pondelok. Na Hlavnej ulici pribudnú od utorka (21. 6.) aj dva rozprašovače vodnej hmly. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Kropiace autá majú byť v teréne vždy, keď predpovede počasia prekročia teploty vzduchu 30 stupňov Celzia. K ochladzovaniu by mali pristúpiť dvakrát za deň, a to o 11.00 a 14.00 h. "Kropiť budú rozhorúčenú Hlavnú, Moyzesovu, Štefánikovu, Štúrovu a niektoré ďalšie ulice v centre mesta," uvádza magistrát, podľa ktorého polievanie ulíc pomôže zmierniť horúčavy a znížiť prašnosť.



Pripomína, že k znižovaniu teplôt prispievajú aj fontány, ktorých je v Košiciach spustených 12. Pripravujú tiež revitalizáciu takzvanej rybičkovej fontány v parku pri súsoší Immaculata v centre mesta.