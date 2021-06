V Košiciach môže cez leto dieťa chodiť do škôlky, ktorú nenavštevuje

Košice 21. júna (TASR) – Pracujúci rodičia budú môcť cez letné prázdniny umiestniť svoje dieťa aj do takej košickej materskej školy, ktorú počas bežného školského roka nenavštevuje. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že regionálny úrad verejného zdravotníctva napokon prehodnotil svoje pôvodné stanovisko.



Prevádzka každej škôlky je cez leto vždy na jeden mesiac prerušená, dôvodom je čistenie a dezinfekcia priestorov. Hygienici ešte v máji odporúčali, aby MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mohli byť v júli a auguste otvorené iba pre tie deti, ktoré tam chodia bežne. Vedenie mesta podľa vlastných slov evidovalo množstvo podnetov od nespokojných rodičov, ktorým by to spôsobilo vážne problémy. Uvádza, že RÚVZ napokon akceptovalo jeho návrh vzhľadom na neustále sa zlepšujúcu pandemickú situáciu.



„Náhradné MŠ počas mesačnej hygienickej uzávery budú môcť využívať aj deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa,“ informuje magistrát s tým, že mestské MŠ budú v prevádzke podľa harmonogramu školských prázdnin. Ten je zverejnený na webovej stránke mesta.



Tiež pripomína, že aj počas letných prázdnin sa v MŠ budú musieť dodržiavať všetky aktuálne platné protiepidemické opatrenia. „RÚVZ naďalej odporúča, aby rodičia prihlasovali svoje ratolesti do náhradných MŠ iba v nevyhnutných prípadoch a upozorňuje, že aktuálna priaznivá pandemická situácia sa môže kedykoľvek zmeniť k horšiemu,“ uvádza mesto.



RÚVZ zároveň počas prázdnin odporúča v každej otvorenej MŠ sprísniť ranný filter a čo najmenej miešať deti. Ak sa v tzv. náhradnej MŠ ocitne viac detí, ktoré počas bežného školského roka chodia inde, podľa odporúčania hygienikov majú byť spolu v samostatnej triede. Takisto radia, aby sa deti v rámci tried nepresúvali a dodržiavala sa izolácia skupín. Pri akýchkoľvek príznakoch ochorenia majú rodičia okamžite kontaktovať detského lekára.