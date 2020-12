Počas Vianoc bude v Košiciach testovanie prebiehať na magistráte

Košice 23. decembra (TASR) - Odberové miesto s bezplatnými antigénovými testovaním na nový koronavírus bude v prevádzke v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 28/A počas všetkých troch sviatočných dní 24. až 26. decembra, a to v čase od 9.00 do 14.00 h. Informovalo o tom v stredu mesto s tým, že vychádza v ústrety obyvateľom, ktorí sa doteraz nestihli otestovať a chcú navštíviť svojich blízkych.



Odberové miesto zriadilo mesto v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) a regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vstup bude z hlavného vchodu po schodoch od električkovej trate. Záujemcovia potom prejdú dezinfekčnou bránou a koridorom ohraničenom páskami sa dostanú priamo na odberové miesto. Po testovaní si v určenej miestnosti počkajú na výsledok s potvrdením. Bočným vchodom sa z malej zasadačky magistrátu dostanú von z budovy.



"Každý z nás sa chce stretnúť so svojimi rodičmi a aj v uplynulých dňoch sme videli, aké sú všade rady na testovanie. V Košiciach nám reálne hrozilo, že počas vianočných dní by sa nebolo možné otestovať. Pozorne sme sledovali situáciu a už od začiatku decembra sme sa snažili zorganizovať a vybaviť všetko potrebné," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček. K dispozícii bude celkovo 3000 testov, ktoré na základe dohody primátora s ministerstvom zdravotníctva uvoľnila UNLP.



V dvoch testovacích tímoch budú okrem medikov aj príslušníci mestskej polície, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť, ale zabezpečia aj administratívne práce. "Chceme uspokojiť čo najviac záujemcov a pomôcť im, aby sa cítili bezpečne aj v rámci svojich bublín. Rád by som každého uistil, že testovanie v našej budove bude bezpečné. Celý priestor, v ktorom sa budú pohybovať záujemcovia o testovanie, prešiel dezinfekciou," doplnil Polaček.



Po Štedrom dni nebude v prevádzke ani veľkokapacitné odberové miesto v areáli umývacieho centra Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na Bardejovskej ulici, kde je možné sa na objednávku otestovať prostredníctvom PCR testov. "Keďže počas sviatkov sa nebude dať nikde otestovať, touto cestou pomôžeme tým, ktorí budú testovanie potrebovať. Na tieto tri dni poskytneme mestu Košice aj antigénové testy a pre zdravotníkov všetky ochranné prostriedky či dezinfekciu na základe dotácie mesta," uviedol výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.



Celý priebeh vianočného testovania po finančnej stránke zabezpečuje mesto zo svojho rozpočtu.