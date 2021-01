Cez víkend dôjde k ďalším zmenám v doprave v Košiciach

Košice 15. januára (TASR) – V ďalšej etape výrubu stromov na Slaneckej ceste v Košiciach bude počas nasledujúceho víkendu cestná doprava vylúčená v úseku Textilná – Napájadlá, obmedzenia sa dotknú aj električkovej dopravy. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) cestujúcich vyzýva, aby si cestu plánovali s dostatočným predstihom. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



Dopravné obmedzenia budú platiť v sobotu (16. 1.) od 7.00 do 24.00 h a v nedeľu (17. 1.) od 00.00 h do 18.00 h. Ako Petrušová uviedla, v rámci električkovej dopravy budú linky č. 3, 4, 7 a 9 premávať po zmenených trasách. Električková linka R2 bude počas dní konania sa výluky vo všetkých časoch a na celej trase nahradená autobusovou dopravou. „Z každého spoja linky X je zabezpečený okamžitý prestup na linky č. 3 a 7. Z každého druhého spoja linky X je zabezpečený prestup na spoje linky č. 9,“ dodala s tým, že náhradná doprava za linku R2 premáva na trase ako linka X a ďalej podľa upraveného cestovného poriadku.



Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú v úseku Textilná – Napájadlá premávať po sídliskovej komunikácii ulíc Levočská a Čingovská. Zastavovať budú na mimoriadnych zastávkach na úrovni električkových zastávok. Bližšie informácie v súvislosti so zmenami v premávke MHD sú zverejnené na webovej stránke DPMK.



Výrub, pre ktorý dochádza k dopravným obmedzeniam, súvisí s chystanou výstavbou štvorprúdovej komunikácie na Slaneckej ceste za viac ako 20 miliónov eur, s ktorou sa má začať tento rok. Počas rekonštrukcie cesty má dôjsť k výrubu 381 zo 430 stromov, ktoré sa tam nachádzajú. Podľa magistrátu za každý vyrúbaný strom na území mesta vysadia dva ďalšie. Obmedzenia v doprave v rôznych úsekoch majú trvať počas víkendov v uvedených časoch do 28. marca.