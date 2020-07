Cez víkend obmedzia v Košiciach dopravu na Šoltésovej ulici

Košice 17. júla (TASR) – Akákoľvek doprava na Šoltésovej ulici v košickej mestskej časti Juh bude počas soboty a nedele vylúčená, a to od 7:00 do 15:00. Dôvodom je výrub 16 stromov – pajaseňov žliazkatých, ktoré patria medzi invázne dreviny. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Ako pripomína, na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Košice došlo v uplynulom týždni k odstráneniu staticky narušeného múru na uvedenej ulici. Tieto stavebné práce spôsobili aj obnaženie koreňového systému stromov, ktoré pri ňom rástli.



„Po obhliadke na mieste zamestnancami Správy mestskej zelene (SMsZ) a ďalších odborníkov bolo rozhodnuté, že z dôvodu bezpečnosti okoloidúcich ľudí a motoristov musí dôjsť k ich výrubu,“ uvádza magistrát.



Podľa riaditeľky SMsZ Marty Popríkovej v dohľadnom čase plánujú na toto miesto vysadiť platany javorolisté. Tento druh je na rozdiel od pajaseňov podľa nej ideálny do mestského prostredia a dožíva sa aj dlhšieho veku. „Veľmi dobre odoláva suchu, prachu a prehrievaniu prostredia. Má atraktívny vzhľad a je schopný vytvoriť porovnateľne veľkú korunu,“ povedala.



Koľko kusov platanov bude na danom mieste možné vysadiť, má byť známe po rokovaní so správcami inžinierskych sietí.