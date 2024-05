Košice chcú na opravu dlažby v centre vyčleniť 400.000 eur

Košice 14. mája (TASR) - Vedenie mesta Košice chce na opravu dlažby v centrálnej mestskej zóne (CMZ) vyčleniť v rozpočte na tento rok sumu 400.000 eur. Podľa neho sa viacerým poslancom zdá byť privysoká a avizovali, že navrhnú jej zníženie na polovicu. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. O rozpočte bude mestské zastupiteľstvo rokovať v stredu (15. 5.).



Lokálne a plošné opravy prostredníctvom škárovania dlažby sa uskutočňujú aj v týchto dňoch. Realizuje ich Bytový podnik mesta Košice (BPMK) na základe objednávky od mesta. "Pred oslavami Dňa mesta Košice sme z dôvodu zlepšenia bezpečnosti opravili najviac poškodené úseky dlažby na Hlavnej ulici. Naša čata momentálne pracuje na bočných uličkách, ako sú Alžbetina a Kováčska," uviedol riaditeľ BPMK Peter Miklovič.



O tom, aké práce budú robiť ďalej, sa podľa jeho slov rozhodne pri schvaľovaní rozpočtu. "Na najnevyhnutnejšie finančné náklady súvisiace s opravou a údržbou dlažby na Hlavnej a priľahlých ulíc v CMZ by sme potrebovali niečo vyše 400. 000 eur. Ak by sme do toho zahrnuli aj výmenu odvodňovacieho žľabu, museli by sme k tejto sume pripočítať ďalší milión eur," dodal.



Ak by na opravu dlažby bolo vyčlenených 400.000 eur, okrem bežnej údržby Hlavnej ulice by sa pokračovalo v škárovaní Alžbetinej ulice medzi križovatkami s Bočnou a Moyzesovou. V pláne je aj rozsiahlejšia oprava Vrátnej ulice, ktorej časť sa nachádza v havarijnom stave. Pokračovalo by sa tiež v opravách na Kováčskej, Orlej a Zvonárskej ulici.



Mesto tvrdí, že ak by finančné zdroje na opravy dlažby boli oproti minulosti obmedzené, dávali by sa dokopy iba tie úplne najhoršie úseky. Ako povedal riaditeľ magistrátu Marcel Čop, prevažná väčšina opráv by bola len lokálneho charakteru a vypustiť by museli napríklad realizáciu dilatácií na novovyškárovaných plochách dlažobného krytu. "To by však znamenalo, že by na mnohých miestach dochádzalo k väčšiemu vlneniu, respektíve vydutiu dlažby na v minulosti opravovaných úsekoch," dodáva magistrát, podľa ktorého by nebolo možné zrealizovať ani výmenu dlažby pri Miklušovej väznici, opraviť dlažby na vstupoch do dvorov na Zvonárskej ulici či vymeniť odvodňovacie žľaby. "Dostatok financií na údržbu a opravy dlažby sú nevyhnutné aj z hľadiska predchádzania ďalších škôd na našom majetku," tvrdí Čop.



Za uplynulé štyri roky stála oprava dlažby v CMZ viac ako dva milióny eur. Okrem bežných poveternostných vplyvov a štandardného opotrebovania dlažby dochádza k jej nadmernému opotrebovaniu a znehodnocovaniu aj z dôvodu častých prejazdov nákladných a osobných áut.