Košice chcú cez hackathon zlepšiť uplatnenie utečencov na trhu práce

Košice 2. mája (TASR) – Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice (CIKE) vyhlásilo výzvu na zapojenie sa do hackathonu s názvom Hack for Help, cieľom je pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny integrovať sa na trhu práce v Košickom kraji. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Programátori, developeri, UX/UI dizajnéri, dátoví analytici, ekonómovia, sociológovia či kreatívci budú môcť spoločne pracovať na vyvinutí digitálneho nástroja, ktorého riešením by malo byť uchopenie problému párovania pracovných ponúk slovenských inštitúcií a firiem s pracovnou kapacitou nových obyvateľov. „Integrovaním nových obyvateľov prostredníctvom práce ukážeme, že majú miesto v našej spoločnosti, vedia byť jej súčasťou a pridanou hodnotou,“ povedal riaditeľ CIKE Michal Hladký.



Dizajn riešenia digitálneho nástroja môže byť komplexný alebo sa môže zamerať na jednu z troch podoblastí, ktoré identifikovali ako kľúčové. Sú nimi vysokokvalifikované pracovné pozície vo verejnom alebo komerčnom sektore, pracovné pozície v priemyselnej výrobe, verejných a komerčných službách, ale aj možnosti zakladania a otvárania súkromného podnikania, integrácia do hospodárskeho života krajiny nezávislou formou. „Samosprávy spolu s partnermi dokážu podať pomocnú ruku a eliminovať riziko zneužitia situácie, či už nízkej ceny práce alebo neprijateľných pracovných podmienok. Dbať pritom budú najmä na pracovné pozície obsadzované ženami, ktoré na Slovensko pricestovali iba so svojimi deťmi,“ uvádza mesto.



Podľa jeho vedenia IT a kreatívny sektor už v minulosti dokázali pomôcť samospráve v neočakávaných situáciách. Počas koronakrízy napríklad navrhli a zrealizovali aplikáciu, vďaka ktorej mesto dokázalo vyhodnocovať mieru nákazy v reálnom čase a záujemcovia o testovanie si tak mohli zistiť vyťaženosť jednotlivých odberných miest.



„Hack for Help je ďalším zo série hackathonov projektu Košice 2.0. Cieľom takzvaných City Hacks je hľadať riešenia pre lepšie mestské služby v Košiciach. Ich úlohou je tiež motivovať obyvateľov stať sa aktívnou súčasťou tejto zmeny,“ uviedol organizátor podujatia Marek Lavčák.



Hack for Help sa uskutoční v piatok a sobotu (6. - 7. 5.) v priestoroch Kasární/Kulturparku. Tímy a jednotlivci sa môžu prihlasovať do štvrtka (5. 5.). Víťazný tím získa finančnú odmenu.