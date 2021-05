Košice chcú do tvorby nového programu rozvoja zapojiť aj verejnosť

Košice 6. mája (TASR) - Mesto Košice v týchto dňoch spúšťa kampaň "Scenár pre Košice". Jej cieľom je v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice zapojiť verejnosť do tvorby nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Uvedený program má určiť budúcnosť mesta a jeho okolia v dôležitých oblastiach života obyvateľov. Mesto na základe neho plánuje v nasledujúcich siedmich rokoch využívať eurofondy a uskutočňovať aj investície zo svojho rozpočtu.



Verejnosť sa do týchto aktivít bude môcť zapojiť v niekoľkých fázach. „Prvou možnosťou je vyplniť dotazník na www.scenarprekosice.sk. V ňom môžu obyvatelia mesta vyjadriť svoje predstavy o tom, ako by mali vyzerať Košice v budúcnosti a do akých konkrétnych oblastí by sa mal sústrediť rozvoj nášho mesta,“ uvádza magistrát s tým, že neskôr budú nasledovať diskusie a verejná prezentácia s možnosťou pripomienkovania.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka je plán rozvoja pre mesto kľúčový. „Ovplyvní, ktorú školu či domov sociálnych služieb zrenovujeme, kde postavíme cyklotrasu či zastávku MHD a ako budeme ochraňovať zelené plochy. Musí slúžiť všetkým občanom, preto chceme poznať čo najviac názorov a nápadov. Chceli by sme zapojiť všetky skupiny v meste. Zaujíma nás, čo trápi seniorov aj teenagerov,” povedal.



Nový plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice vznikne v spolupráci so 40 obcami v okolí, ktorých obyvatelia sa takisto môžu angažovať pri jeho tvorbe.