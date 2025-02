Košice chcú nakúpiť 15 jazdených autobusov, vyhlásili verejnú súťaž

Košice 10. februára (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vyhlásil v úvode februára verejné obstarávanie na nákup záložných vozidiel pre mimoriadne udalosti. Nakúpiť plánuje 15 jazdených autobusov. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1,66 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Má ísť o mestské 18 metrov dlhé nízkopodlažné autobusy na dieselový pohon. "Obstarávateľ sa rozhodol pre nákup jazdených autobusov z dôvodu finančných a časových možností obstarávateľa a hlavne z dôvodu kontinuity zabezpečovania verejnej mestskej dopravy do času, kým nebudú dodané nové autobusy, ako aj z dôvodu zabezpečenia dopravy v prípade mimoriadneho, respektíve krízového stavu," uvádza sa v oznámení.



Každý autobus tvorí samostatnú časť predmetu zákazky, pričom predpokladaná hodnota jedného je necelých 111.000 eur bez DPH.



Výberová komisia bude hodnotiť ponúkané vozidlá formou hodnotiacej tabuľky. Ako vyplýva z technickej špecifikácie, autobusy by mali byť uvedené do prevádzky najneskôr v roku 2014 a najazdených by mali mať menej ako 600.000 kilometrov. DPMK bude pri výbere autobusov brať do úvahy okrem iného aj celkové opotrebenie a kritické časti vozidiel, ktoré považuje za podstatné v nadväznosti na budúce opravy či prevádzkové náklady, ako aj z pohľadu bezpečnosti prepravy cestujúcich.



Financovanie predmetu zákazky má byť zabezpečené formou lízingu. "Dodanie vozidla v súlade s lízingovou zmluvou je do dvoch týždňov od účinnosti zmluvy. Lehota trvania lízingu na dodané vozidlo je päť rokov," uvádza sa v súťažných podkladoch.