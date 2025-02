Košice chcú obnoviť kaplnku na bývalom cintoríne

Košice 15. februára (TASR) - Mesto Košice plánuje obnoviť kaplnku na bývalom evanjelickom cintoríne v Parku za Starou sladovňou. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že vlani sa mu ju podarilo vyvlastniť.



Mesto sa uchádza o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú revitalizáciu kaplnky. Verí, že uspeje a následne sa bude uchádzať o ďalšie externé zdroje, aby mohlo pokračovať v skrášľovaní lokality.



Kaplnku chce zreštaurovať tak, aby v nej vzniklo miesto určené na vzdelávanie. "Zároveň by sme tam nainštalovali interaktívne panely, na ktorých by bola zachytená a prezentovaná história evanjelického cintorína. V kaplnke by boli prezentovaní prostredníctvom krátkych životopisov významní Košičania, ktorí na cintoríne našli miesto svojho posledného odpočinku," spresnil primátor Jaroslav Polaček s tým, že súčasťou by mali byť aj historické fotografie, ako aj fotografie z revitalizácie areálu cintorína alebo obnovy kaplnky.



Cieľom je, aby sa zreštaurovaná kaplnka a jej okolie stali tiež zaujímavým fotopointom napríklad pre obyvateľov a návštevníkov mesta, a kam by na vzdelávacie exkurzie chodili aj žiaci košických základných či stredných škôl.



Pohrebná kaplnka rodiny Pohle-Roth je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP). Podľa registra nehnuteľných NKP vznikla v roku 1842. Zanedbané územie bývalého cintorína, na ktorom sa nachádza, mesto v uplynulých rokoch vyčistilo od nahromadeného odpadu a vytvorilo tu oddychovú zónu.



Pri ďalšej revitalizácii tejto lokality sa chce riadiť aj výsledkami nedávneho dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo viac než 2000 obyvateľov. Z neho vyplýva, že verejnosti by sa najviac páčilo, ak by tento park vyzeral ako Mestský park. Košičania si takisto želajú, aby mal prírodný charakter so zeleňou, stromami a kríkmi, aby tu boli chodníky, kvetinové záhony a jazierko. Väčšina by chcela aj dostatok lavičiek a detské ihriská, či miesto na piknik a opekanie v kombinácii s pitnou vodou.