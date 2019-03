Košice chcú opäť rokovať o Európskom olympijskom festivale

Desať miliónov eur z požadovanej sumy má slúžiť na krytie investičných výdajov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice a 12 miliónov na krytie organizačných výdajov podujatia.

Košice 8. marca (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach prijalo uznesenie, ktorým žiada vládu SR o opätovné rokovanie vo veci finančného príspevku na uskutočnenie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v celkovej výške 22 miliónov eur s vyjadrením jej postoja do 18. marca. Dôvodom je pretrvávajúci záujem mesta o usporiadanie EYOF v roku 2021. Poslanci o tom rozhodli v piatok na svojom mimoriadnom zasadnutí.



Desať miliónov eur z požadovanej sumy má slúžiť na krytie investičných výdajov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice a 12 miliónov na krytie organizačných výdajov podujatia. MsZ zároveň odsúhlasilo, aby za Košice rokovali námestníčka primátora Lucia Gurbaľová a predseda komisie športu a aktívneho oddychu Ladislav Lörinc. Poslanci tiež poverili primátora, aby žiadal Slovenský olympijský a športový výbor o súčinnosť pri rokovaniach s vládou a o predĺženie termínu na predloženie stanoviska mesta Košice k organizácii a zabezpečeniu podujatia. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva má byť zvolané do 22. marca.



MsZ sa tak po schválení pozmeňujúceho návrhu z dielne koaličných poslancov Marcela Vrchotu a Ladislava Strojného nepriklonili ani k jednej z dvoch pôvodných alternatív. Prvá z nich hovorila o tom, aby mesto vykonalo ďalšie kroky smerujúce k zabezpečeniu konania a úspešnej organizácii podujatia v roku 2021 a aby primátor Jaroslav Polaček pripravil návrh zmeny programového rozpočtu mesta vo výške do 20 miliónov eur so zdrojovým krytím z bankového úveru. Druhou alternatívou bolo neorganizovanie festivalu z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu a požiadavka na primátora o vypracovanie akčného plánu na dobudovania športovej infraštruktúry do roku 2022 v celkovej výške do desať miliónov eur. Návrh zahŕňal aj rokovanie o možnej zámene termínu organizácie EYOF so slovinským mestom Koper.



Poslancom sa na rokovaní prihovoril aj predseda SaS Richard Sulík. Ten povedal, že z ekonomického hľadiska nemá zmysel zadlžovať sa pre festival a financovať ho aj vrátane investície do športovej infraštruktúry len z lokálnych zdrojov. Poslancom odporučil, aby sa jednohlasne uzniesli a vyzvali vládu, aby urýchlene a významným dielom vstúpila do príprav EYOF. Povedal tiež, že ako politik musí zdôrazniť, že ide o podujatie národného významu. Na MsZ vystúpili tiež predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina či predstavitelia viacerých športových klubov a prevádzkovatelia športovísk. Tí sa vyjadrili, že chcú, aby sa podujatie v Košiciach organizovalo.



Podľa primátora sa poslanci rozhodli správne. "Je určite ľahšie nájsť desať miliónov alebo päť miliónov eur, ako hľadať 20 miliónov, o tom to celé je. Košičania si zaslúžia novú infraštruktúru (športovú, pozn. TASR)," povedal s tým, že investičný dlh mesta je v stovkách miliónov eur a v budúcnosti sa akékoľvek vylepšenia Košíc nezaobídu bez úveru.



Ako pripomenul, celý festival bude stáť približne 100 miliónov eur, no nejde len o záväzok mesta. "Mesto Košice podľa môjho názoru bude musieť dofinancovať ďalší zvyšok na to, aby sme športovú infraštruktúru rozbehli. Na druhej strane, my vieme toto podujatie zorganizovať bez toho, aby sme možno investovali do infraštruktúry, ale s tým, že použijeme haly v Prešove a v iných mestách, respektíve budeme to robiť presne tak, ako nechceme. To znamená, v priestoroch, ktoré máme. Vtedy minieme obrovskú sumu peňazí, ale Košičanom nedáme žiadnu pridanú hodnotu," povedal.



Na rozhodnutie MsZ reagoval aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a exprimátor Košíc Richard Raši (Smer-SD), ktorý očakával jasné prihlásenie sa k organizácii EYOF, a projekt je podľa neho v stave klinickej smrti, pričom piatkové rozhodnutie len predlžuje agóniu.



Pripomenul, že primátor niekoľkokrát odporučil poslancom, aby nehlasovali za EYOF. Obáva sa, že mesto v piatok zahodilo príležitosť zrekonštruovať svoje športoviská či internáty za peniaze vlády. Ako hovorí, mesto tiež "hádže sumy úplne z brucha, už pýtalo 40 miliónov, teraz 22, ale primátor hovoril aj o vyše 100 miliónoch."



Košice podľa neho mohli mať do roku 2021 nielen zrekonštruované vysokoškolské internáty, ale aj moderné Národné tenisové centrum (NTC), vynovenú plaváreň a ďalšie športoviská. "Namiesto toho primátor zablokoval stavebné povolenie pre NTC a hľadá spôsob, aby mu vláda dala peniaze na kšefty s pozemkami pre svojich podporovateľov a kamarátov," vyhlásil.



Raši zároveň uviedol, že ho ako Košičana obzvlášť mrzí, že Slovenský olympijský a športový výbor teraz bude vďaka Polačekovi musieť oznámiť Európskemu olympijskému výboru, že Košice hry nezorganizujú. "Verím však, že sa nájde viacero miest na Slovensku, ktoré s 12 miliónovou alebo nižšou dotáciou od vlády tento najväčší olympijský mládežnícky sviatok úspešne zvládnu a Slovensku tak nezostane medzinárodná hanba," uzavrel.



MsZ rokovalo o tom, či mesto bude organizovať EYOF 2021, aj na zasadnutí 14. februára. Primátora poverilo, aby rokoval s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD). Ten tak ako v odpovedi listom prisľúbil vládny príspevok vo výške 12 miliónov eur, to je podľa Polačeka nedostatočné. Pri téme EYOF sa bývalý košický primátor Raši a Polaček navzájom obviňujú z klamstva a zavádzania.