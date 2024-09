Košice chcú opraviť najkritickejší úsek cesty smerujúcej do zoo

Košice 11. septembra (TASR) - Mesto Košice plánuje opraviť 400 metrov dlhý úsek cesty smerujúcej do mestskej časti Kavečany, ktorá vedie aj do zoologickej záhrady (zoo). Peniaze na rekonštrukciu najkritickejšieho úseku na trase z Podhradovej do Kavečian chce získať z eurofondov. O žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) majú rokovať mestskí poslanci na svojom štvrtkovom (12. 9.) zasadnutí.



Časť Kavečianskej cesty, známej ako "esíčko", je úzka a v nevyhovujúcom stave, čím vznikajú kolízne situácie najmä pri prejazde autobusov. Mesto sa chce zapojiť do vyhlásenej výzvy zameranej na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizáciu miestnych komunikácií. Predpokladané výdavky v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 sú vo výške 995.000 eur s DPH. V prípade schválenia žiadosti by spolufinancovanie mesta predstavovalo okolo 80.000 eur.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka by sa s prácami v prípade schválenia mohlo začať na jar budúceho roka. "Plánom je opraviť postupne celú cestu do mestskej časti Kavečany, kde sme už hlavné ťahy ciest a chodníkov opravili. Budeme to robiť na niekoľko etáp. Toto je prvá etapa a zvyšný úsek je rozdelený zatiaľ na dve etapy, ktoré budeme postupne projektovať. Tým, že budeme túto cestu trošku rozširovať a zvyšovať jej kvalitu, tak by mala spadať do siete, v rámci ktorej sa môžeme uchádzať o eurofondové peniaze," povedal na stredajšej tlačovej konferencii. Za ideálne riešenie považuje obchvat Kavečian vedúci priamo do zoo, čo je podľa neho dlhoročnou ambíciou mesta.



Ako uviedol riaditeľ zoo Erich Kočner, ročná návštevnosť zoo sa pohybuje na úrovni okolo 250.000 ľudí. Vo veľkej miere evidujú zájazdové autobusy, v tomto roku ich zatiaľ zaznamenali viac ako 600. "Áut, ktoré máme zaznamenané na parkovisku, tak tam sa už bavíme naozaj o číslach, ktoré sa pohybujú nie v tisíckach, ale pomaly v desiatkach tisíc za rok. Je veľmi dôležité, aby bol dojazd nielen rýchly, ale aj bezpečný," skonštatoval s tým, že evidujú negatívne reakcie turistov na príjazdovú komunikáciu. Oprava cesty by bola podľa neho veľkým prínosom.



Cestu v súčasnosti nevyužívajú len obyvatelia mestskej časti, záhradkári či návštevníci zoo, ale aj turisti smerujúci na vyhliadkovú vežu, bobovú dráhu či turistickú chatu Hrešná. Zastupujúci starosta Kavečian Michal Bradovka pripomenul, že chýba tiež krajnica, pričom cestu využívajú aj cyklisti.