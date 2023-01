Košice chcú skvalitniť verejné osvetlenie

Košice 27. januára (TASR) - Mesto Košice plánuje na jar osadiť moderné LED svietidlá v rekreačnej lokalite Anička v mestskej časti (MČ) Sever. Výmenou má prejsť aj 30 rozvádzačov verejného osvetlenia v havarijnom stave v ôsmich MČ. Celkové náklady majú dosiahnuť viac ako pol milióna eur. Mesto zároveň spúšťa nový systém nahlasovania porúch. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Na združenom cyklochodníku na Aničke má pribudnúť 25 úsporných autonómnych LED svietidiel napájaných z batériového modulu nabíjaného solárnym panelom. Svietidlá na 500-metrovom úseku od konečnej zastávky linky č. 14 pred mostom v Ťahanovciach po minerálny prameň Gajdovka rozpoznajú prítomnosť osôb a zabezpečia zvýšenú intenzitu osvetlenia u ďalších dvoch nasledujúcich svietidiel v rade, v závislosti od pohybu osôb v reálnom čase. Dodanie a sprevádzkovanie má na základe výsledkov verejného obstarávania na starosti firma O.S.V.O. Prešov, stáť to má približne 165.000 eur s DPH. S prácami by sa malo začať v najbližších týždňoch, hotové by mali byť na prelome apríla a mája.



S výmenou rozvádzačov približne za 350.000 eur má prešovská firma SEAK začať v úvode februára. Práce sa uskutočnia v MČ Juh, Nad jazerom, Sever, Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Západ a Ťahanovce. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa na jar plánujú vyhlásiť aj verejné obstarávanie na modernizáciu ďalších rozvádzačov, ktoré sú v havarijnom stave. Malo by ísť napríklad o lokality Trieda KVP, Trieda arm. gen. L. Svobodu, Gerlachovská a Jantárová ulica.



Do pilotnej prevádzky zároveň zavádzajú nový systém registrácie porúch a riadenia údržby na verejnom osvetlení. Občania okrem telefónneho čísla 055/640 7345 môžu hlásiť poruchy cez kontaktný formulár zverejnený na webovej stránke mesta alebo u správcu verejného osvetlenia cez web www.dpmk.sk. "V novom systéme bude zaevidovaný každý podnet. Oznamovateľ poruchy má možnosť po zadaní svojho e-mailu a telefónneho čísla sledovať aj stav riešenia nahláseného podnetu vrátane prác, ktoré sa pri odstraňovaní danej poruchy doposiaľ urobili," dodáva mesto, ktoré v najbližšej dobe plánuje aj označenie stožiarov verejného osvetlenia QR kódom, čo by malo pomôcť pri nahlasovaní porúch.