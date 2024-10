Košice chcú sprísniť emisné limity, potvrdili sa dioxíny v cementárni

Zádiel 1. októbra (TASR) - Biomonitoring v okolí cementárne v Turni nad Bodvou (okres Košice-okolie) potvrdil prítomnosť dioxínov v životnom prostredí. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na základe výsledkov analýz s tým, že v rámci opatrení požaduje sprísniť emisné limity pre zdroje znečisťovania ovzdušia.



Kvalitu životného prostredia monitoroval KSK v rámci projektu, na ktorý získal dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 85.000 eur. Samospráva poukázala na to, že podľa odborníkov je potrebné situácii okamžite venovať pozornosť. Dioxíny poškodzujú imunitný a hormonálny systém, podporujú rast nádorov a negatívne vplývajú napríklad aj na srdcovo-cievnu a nervovú sústavu.



"Na Úrad KSK bolo v posledných rokoch doručených niekoľko sťažností na cementáreň. Obyvatelia 13 obcí z okolia Turne nad Bodvou sa sťažovali na zhoršenú kvalitu ovzdušia, čierny prach v záhradách, zápach a zvýšenú chorobnosť. Vypočuli sme si tieto podnety a rozhodli sme sa konať do tej miery, do akej siahajú naše kompetencie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Cieľom projektu bolo zistiť vplyv výrobnej prevádzky na pôdny ekosystém a potravinový reťazec, ktorý ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov a životné prostredie.



Výskum realizovala spoločnosť Ekolive, ktorá skúmala pôdu, sedimenty, mach, kôru stromov, mlieko či vajcia. V obci Zádiel vajcia obsahovali dioxínom podobné PCB látky, ktorých hodnota bola prekročená až takmer päťnásobne. Zdravotným rizikom pritom môže byť v závislosti od hmotnosti človeka konzumácia už aj jedného takéhoto vajca týždenne.



Výsledky potvrdila Darina Štyriaková z firmy Ekolive. "Vajíčka z Hosťoviec mali podlimitné koncentrácie, no keď sme sa pozreli na vajíčka zo Zádielu, tak tie mali, čo sa týka dioxínov a dioxínom podobných PCB látok, päťnásobne prekročené limity EÚ," uviedla. V prípade dioxínom nepodobných PCB látok išlo o trojnásobné prekročenie limitov.



"Vzhľadom na výsledky štúdie košická župa v rámci opatrení požaduje sprísniť emisné limity pre zdroje znečisťovania ovzdušia. Odporúča inštalovať špecifické koncové zariadenia na znižovanie emisií v zmysle záverov o najlepších dostupných technikách a prehodnotiť používané tuhé alternatívne palivá z pohľadu ich kvality," uviedol predseda KSK Trnka.







Upraviť by sa podľa kraja mala aj výška sankcií za opakované porušenia podmienok a interval vykonávania kontrol. Jedným z riešení je aj výsadba stromov v okolí cementárne a nepretržité monitorovanie emisií dioxínov.



Pred novinármi vystúpila aj obyvateľka Turne nad Bodvou a predsedníčka občianskeho združenia Zelený živel Lenka Šingovská. Poukázala na to, že miestna cementáreň je v prevádzke už od roku 1974, ale v roku 2006 dostala povolenie na spaľovanie odpadu. "Objavil sa u nás čierny prach, ktorý tu predtým nebol, je priľnavý. Padá nám to na strechy, okenné parapety a nevieme ho poľahky odstrániť. Pokiaľ je to na spevnených plochách, to znamená, že je to aj na našom ovocí a zelenine, ktorú si pestujeme v záhrade a potom to konzumujeme," povedala. Obyvatelia podľa nej potrebujú vedieť, v akom stave je ich životné prostredie.