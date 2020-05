Košice chcú vo vedení dopravného podniku Padyšáka, primátor nie

Košice 28. mája (TASR) – Košickí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní opätovne určili za generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Padyšáka, ktorý je poverený touto funkciou. Primátor Jaroslav Polaček predchádzajúce takéto uznesenie nepodpísal. Vo štvrtok vyhlásil, že Padyšák nemá jeho dôveru a obvinil ho z pochybení. Padyšák ich odmieta.



„Prezentované informácie o nedosahovaní výsledkov, ktoré mesto od generálneho riaditeľa očakáva, sa nepotvrdili,“ uviedol poslanec Vladimír Saxa v reakcii na primátorove zdôvodnenie nepodpísania februárového uznesenia. Pripomenul, že odvtedy, ako aj od avizovaných kontrol v DPMK, prešiel dlhý čas a ich výsledky stále nie sú známe.



Podľa primátora dochádza v DPMK k plytvaniu finančných prostriedkov. Ako povedal, Padyšák nemá jeho dôveru z dôvodu závažných porušení pri verejných obstarávaniach. „Poukázal na ne aj Úrad pre verejné obstarávanie a aj napriek tomu DPMK stále išiel svojou cestou,“ povedal s tým, že doposiaľ sa zdržiaval komentárov, keďže „nechcel vynášať súdy“ a čaká na výsledky kontroly.



Padyšák obvinenia primátora odmieta. „Rozhodnutie poslancov rešpektujem a ďakujem im za prejavenú dôveru,“ reagoval pre TASR. Ako predtým pripomenul, od jeho nástupu do funkcie sa v DPMK vykonalo niekoľko kontrol.



Padyšáka navrhol za dočasného riaditeľa DPMK primátor Polaček na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v decembri 2018. Poslanci z tejto pozície odvolali Richarda Majzu a zároveň primátora poverili, aby do šiestich mesiacov vyhlásil výberové konanie na tento post. Podľa poslancov víťaz prvého výberového konania nesplnil podmienky do jeho zaradenia. V druhom výberovom konaní podľa MsZ kandidáti nemali rovnaké šance na úspech a spochybnili jeho transparentnosť. Ako tvrdí viceprimátor Marcel Gibóda, tieto výberové konania neboli neúspešné, ale MsZ nerešpektovalo výber kandidátov, ktorí z nich vzišli, pričom Padyšák sa vo výberovom konaní neumiestnil na prvom mieste.