Košice chcú zafinancovať štúdiu realizovateľnosti obchvatu Harichoviec

Spišská Nová Ves/Harichovce 12. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) chce zafinancovať štúdiu realizovateľnosti obchvatu obce Harichovce neďaleko Spišskej Novej Vsi. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že dokument chcú predložiť na schválenie na aprílové zasadnutie krajského zastupiteľstva. Štúdiu by mala obstarať krajská nezisková organizácia Dopravná infraštruktúra KSK a malo by z nej vzísť riešenie zlej dopravnej situácie v území.



Zatiaľ nie je podľa Trnku jasné, či pôjde o cestu II. alebo I. triedy, ani to z akých zdrojov bude stavba financovaná. Obchvat by sa mal však napojiť na diaľničný privádzač z diaľnice D1 pri Levoči smerom do Spišskej Novej Vsi. Trnka verí, že je to prvý krok, aby sa celý proces výstavby dôležitej cestnej komunikácie naštartovala. "Chceme takto vyriešiť zhusťujúcu sa intenzitu dopravy v obci Harichovce. Okrem toho okresné mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti nemá napojenie na diaľnicu a v celom okrese sa nenachádza žiadna rýchlostná cesta ani cesta I. triedy," zdôvodnil Trnka.



Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik uviedol, že NDS by mala v druhej polovici roka získať právoplatné stavebné povolenie na výstavbu približne kilometrového diaľničného privádzača z D1 pri Levoči na cestu II/533, ktorá vedie cez obec Harichovce. Primátor predpokladá, že s výstavbou by sa mohlo začať do dvoch rokov. Tento "skrátený" variant schválila a zaradila medzi priority vláda ešte v roku 2022.



Starosta Harichoviec Lubomír Belej upozornil, že skrátený variant privádzača je veľmi nešťastný, keďže sa bude v obci zlievať doprava smerujúca z diaľnice do Spišskej Novej Vsi. "Obchvat je pre nás najdôležitejšia stavba, pretože teraz vodiči využívajú na príjazd do Spišskej Novej Vsi z diaľnice zjazd pri Spišskom Štvrtku, prípadne spojnicu s Levočou. Keď sa spraví krátky variant privádzača, budú ho využívať všetci a pôjdu tak cez našu obec," objasnil starosta. Už teraz majú podľa neho v dôsledku intenzity dopravy množstvo problémov, okrem iného aj s praskaním domov. Odhadol, že denne prejde cez obec približne 10.000 áut. Samospráva preto pripravila dve zjednodušené štúdie, ktoré prezentovali rezortu dopravy, NDS i vedeniu KSK. Obchvat by mal približne 2,7 kilometra a viedol by západne od obce.