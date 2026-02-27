< sekcia Regióny
Košice chystajú formulár pre držiteľov parkovacích kariet
Podľa magistrátu si príprava formulára a technického procesu na vrátenie peňazí vyžaduje čas, aby boli splnené všetky legislatívne náležitosti a zásady spracovania osobných údajov.
Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - Mesto Košice pripravuje formulár pre obyvateľov mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP, ktorí si už zakúpili parkovaciu kartu. Prostredníctvom neho si vyberú, či chcú posunúť začiatok jej platnosti na 1. marec 2027, alebo chcú kartu zrušiť a vrátiť uhradenú sumu v plnej výške. Formulár bude obyvateľom distribuovaný v priebehu budúceho týždňa. TASR o tom informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.
„Mesto je povinné v zmysle všeobecne záväzného nariadenia vytvoriť možnosť na vrátenie peňazí obyvateľom, no z technických a legislatívnych dôvodov to nie je možné urobiť hromadne. Formulár predstavuje také riešenie, pri ktorom nedôjde k pochybeniam a ktoré nezaťaží obyvateľov zbytočnou administratívou,“ uviedol s tým, že ho budú v priebehu budúceho týždňa rozosielať všetkým, ktorí si zakúpili parkovacie karty pre rezidentskú lokalitu na Sídlisku KVP. Dostanú ho na mailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti o parkovaciu kartu. Obyvatelia, ktorí mailovú adresu neuviedli, dostanú formulár poštou.
Podľa magistrátu si príprava formulára a technického procesu na vrátenie peňazí vyžaduje čas, aby boli splnené všetky legislatívne náležitosti a zásady spracovania osobných údajov.
„Mesto taktiež pre obyvateľov zabezpečí potrebnú informačnú kampaň, pričom do poštových schránok dostanú manuál na spracovanie žiadosti,“ dodal.
Sídlisko KVP sa pôvodne malo stať súčasťou celomestského parkovacieho systému od 1. marca tohto roka. Zavedenie rezidentského parkovania v tejto MČ schválili mestskí poslanci ešte v júni 2025. Proti rozšíreniu zóny regulovaného parkovania vznikla petícia. Kým poslanci MČ minulý týždeň potvrdili vôľu spustiť rezidentské parkovanie na svojom území podľa plánu, mestskí poslanci v utorok (24. 2.) rozhodli o posunutí termínu o rok. Mestské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie petíciu za odloženie regulovaného parkovania a schválilo aj zámer realizácie 100 parkovacích miest v MČ.
„Mesto je povinné v zmysle všeobecne záväzného nariadenia vytvoriť možnosť na vrátenie peňazí obyvateľom, no z technických a legislatívnych dôvodov to nie je možné urobiť hromadne. Formulár predstavuje také riešenie, pri ktorom nedôjde k pochybeniam a ktoré nezaťaží obyvateľov zbytočnou administratívou,“ uviedol s tým, že ho budú v priebehu budúceho týždňa rozosielať všetkým, ktorí si zakúpili parkovacie karty pre rezidentskú lokalitu na Sídlisku KVP. Dostanú ho na mailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti o parkovaciu kartu. Obyvatelia, ktorí mailovú adresu neuviedli, dostanú formulár poštou.
Podľa magistrátu si príprava formulára a technického procesu na vrátenie peňazí vyžaduje čas, aby boli splnené všetky legislatívne náležitosti a zásady spracovania osobných údajov.
„Mesto taktiež pre obyvateľov zabezpečí potrebnú informačnú kampaň, pričom do poštových schránok dostanú manuál na spracovanie žiadosti,“ dodal.
Sídlisko KVP sa pôvodne malo stať súčasťou celomestského parkovacieho systému od 1. marca tohto roka. Zavedenie rezidentského parkovania v tejto MČ schválili mestskí poslanci ešte v júni 2025. Proti rozšíreniu zóny regulovaného parkovania vznikla petícia. Kým poslanci MČ minulý týždeň potvrdili vôľu spustiť rezidentské parkovanie na svojom území podľa plánu, mestskí poslanci v utorok (24. 2.) rozhodli o posunutí termínu o rok. Mestské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie petíciu za odloženie regulovaného parkovania a schválilo aj zámer realizácie 100 parkovacích miest v MČ.