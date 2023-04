Košice chystajú verejné obstarávanie na práce pri ZŠ Starozagorská

Košice 3. apríla (TASR) - Mesto Košice finalizuje prípravy na vypísanie nového verejného obstarávania (VO) na výber zhotoviteľa prác v areáli Základnej školy (ZŠ) Starozagorská v mestskej časti Sídlisko KVP. Slávnostný začiatok modernizácie atletického oválu a výstavbu nového ihriska pre malý futbal s umelou trávou mesto ohlasovalo vlani v júni. S pôvodným zhotoviteľom sa však napokon dohodli na ukončení zmluvy.



"Dodávateľ nezvládol projekt, tým pádom musel od neho odstúpiť. Nakoľko projekt chceme zachrániť, tak sme sa pustili do nového VO," povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček. Vedúci oddelenia športu a mládeže košického magistrátu Mário Švec spresnil, že pôvodný zhotoviteľ napokon nevedel zrealizovať stavebné práce za ponúknutú cenu vo VO. "Vzhľadom na nejednoznačné usmernenie z ministerstva dopravy ohľadom indexácie cien stavebných materiálov nebolo možné navýšiť sumy za niektoré špecifické položky, ako boli povrchy bežeckých dráh, respektíve umelá tráva. Keďže tieto sa nenachádzali v zozname materiálov, na ktoré sa dala použiť indexácia, a z pohľadu zákona o VO nebolo možné zvýšiť ich cenu, museli sme sa dohodnúť na ukončení zmluvy," dodal. Firma mala stavebnú časť zrealizovať zhruba za 360.000 eur. Výstavba mala trvať osem mesiacov.



Mesto predpokladá, že nové VO by mohlo vyhlásiť do polovice tohto mesiaca. Na realizáciu chce získať externé zdroje. Plánuje sa zapojiť do výzvy Fondu na podporu športu, ktorý môže úspešnému žiadateľovi poskytnúť finančné prostriedky do výšky maximálne 70 percent oprávnených nákladov. "Okrem pôvodne plánovanej výstavby ihriska pre malý futbal a výstavby atletického oválu tam chceme zahrnúť aj rekonštrukciu v súčasnosti zdevastovaného multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Starozagorská. Takisto je v pláne aj rekonštrukcia tamojšej tribúny, s ktorou sa v pôvodnom projekte nepočítalo," doplnil Švec.