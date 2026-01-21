< sekcia Regióny
Košice chystajú odklad plateného parkovania na KVP
Cieľom spustených procesov je podľa mesta umožnenie rokovania MsZ o odklade účinnosti príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na zasadnutí 24. februára.
Autor TASR
Košice 21. januára (TASR) - Mesto Košice sa pripravuje na možné odloženie spustenia regulovaného parkovania v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP, ktoré je naplánované od 1. marca. Odvoláva sa pritom na žiadosť obyvateľov MČ. Sídlisko KVP vníma vyjadrenia mesta ako cielené politické zneužitie témy. Vo fáze, keď už mesto predáva občanom rezidentské karty, ich považuje za nepochopiteľné. Proti rozšíreniu zóny regulovaného parkovania vznikla petícia, o ktorej má rokovať mestské zastupiteľstvo (MsZ). MČ stále považuje rezidentské parkovanie za najlepšie možné udržateľné riešenie.
Cieľom spustených procesov je podľa mesta umožnenie rokovania MsZ o odklade účinnosti príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na zasadnutí 24. februára.
Pripomína, že iniciatíva plošne spustiť rezidentské parkovanie na Sídlisku KVP vzišla z vedenia MČ a zmenu VZN schválili poslanci MsZ ešte minulý rok. Ako na svojom webe uvádza, sídlisku poskytlo potrebnú súčinnosť pri realizácii parkovacej zóny, do ktorej doteraz investovalo približne 400.000 eur.
Voči zámeru vznikla petícia, ktorú podľa neho podpísalo zhruba 1600 obyvateľov. Petičiari chcú, aby MsZ odložilo rozšírenie zóny regulovaného parkovania na Sídlisku KVP o minimálne dva roky po dobudovaní parkovacích miest. Zdôvodňujú to úbytkom parkovacích miest po realizácii vodorovného dopravného značenia. Mesto a mestskú časť žiadajú, aby najprv doplnili parkovacie kapacity.
Vedenie mesta Košice uviedlo, že si vypočulo argumenty zástupcov petičného výboru a stretlo sa s niektorými miestnymi poslancami MČ. „Mesto teraz čaká na iniciatívu poslancov a MČ, ktorí môžu uznesením na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve KVP požiadať mesto, aby pripravilo kroky na odklad spustenia novej rezidentskej zóny na neurčito, teda aspoň dovtedy, pokiaľ sa MČ dostatočne nepripraví na zavedenie zóny vybudovaním nových parkovacích miest a nezrealizuje ďalšie s tým súvisiace opatrenia,“ uvádza s tým, že nechce brániť prípadnému odkladu účinnosti VZN.
MČ reagovala, že vedenie mesta nezvládlo ďalší projekt na zlepšenie života Košičanov a svojím postojom narúša princíp právnej istoty, keďže väčšina obyvateľov sídliska očakáva zavedenie uvedeného systému od marca - tak, ako bolo dlhodobo plánované a je pripravené v plánovanom rozsahu.
Argumentuje, že MČ prípravu konzultovala a koordinovala s mestom. Tvrdí, že vzhľadom na jeho investíciu do príprav svojím vyjadrením „vytvára pochybnosti nielen o odbornej kvalite a kompetentnosti vlastných zamestnancov, ale zároveň naznačuje vlastný laxný vzťah k nakladaniu s verejnými zdrojmi“.
Kritizuje tiež, že primátor Jaroslav Polaček zorganizoval z pozície štatutára mesta súkromné stretnutie s iniciátormi petície a vybranými miestnymi poslancami, pričom o obsahu a výsledkoch rokovania MČ nikto neinformoval.
„Do dnešného dňa MČ neeviduje od poslancov miestneho zastupiteľstva požiadavku na odklad termínu spustenia rezidentského parkovania,“ dodáva MČ.
Poukazuje aj na to, že mesto je výhradným správcom parkovacích plôch, pričom poberá všetky výnosy z parkovného od občanov. V tejto súvislosti vedenie mesta vyzýva, aby uviedlo, v akom časovom horizonte a na ktorých miestach plánuje vybudovať parkovacie miesta.
Cieľom spustených procesov je podľa mesta umožnenie rokovania MsZ o odklade účinnosti príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na zasadnutí 24. februára.
Pripomína, že iniciatíva plošne spustiť rezidentské parkovanie na Sídlisku KVP vzišla z vedenia MČ a zmenu VZN schválili poslanci MsZ ešte minulý rok. Ako na svojom webe uvádza, sídlisku poskytlo potrebnú súčinnosť pri realizácii parkovacej zóny, do ktorej doteraz investovalo približne 400.000 eur.
Voči zámeru vznikla petícia, ktorú podľa neho podpísalo zhruba 1600 obyvateľov. Petičiari chcú, aby MsZ odložilo rozšírenie zóny regulovaného parkovania na Sídlisku KVP o minimálne dva roky po dobudovaní parkovacích miest. Zdôvodňujú to úbytkom parkovacích miest po realizácii vodorovného dopravného značenia. Mesto a mestskú časť žiadajú, aby najprv doplnili parkovacie kapacity.
Vedenie mesta Košice uviedlo, že si vypočulo argumenty zástupcov petičného výboru a stretlo sa s niektorými miestnymi poslancami MČ. „Mesto teraz čaká na iniciatívu poslancov a MČ, ktorí môžu uznesením na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve KVP požiadať mesto, aby pripravilo kroky na odklad spustenia novej rezidentskej zóny na neurčito, teda aspoň dovtedy, pokiaľ sa MČ dostatočne nepripraví na zavedenie zóny vybudovaním nových parkovacích miest a nezrealizuje ďalšie s tým súvisiace opatrenia,“ uvádza s tým, že nechce brániť prípadnému odkladu účinnosti VZN.
MČ reagovala, že vedenie mesta nezvládlo ďalší projekt na zlepšenie života Košičanov a svojím postojom narúša princíp právnej istoty, keďže väčšina obyvateľov sídliska očakáva zavedenie uvedeného systému od marca - tak, ako bolo dlhodobo plánované a je pripravené v plánovanom rozsahu.
Argumentuje, že MČ prípravu konzultovala a koordinovala s mestom. Tvrdí, že vzhľadom na jeho investíciu do príprav svojím vyjadrením „vytvára pochybnosti nielen o odbornej kvalite a kompetentnosti vlastných zamestnancov, ale zároveň naznačuje vlastný laxný vzťah k nakladaniu s verejnými zdrojmi“.
Kritizuje tiež, že primátor Jaroslav Polaček zorganizoval z pozície štatutára mesta súkromné stretnutie s iniciátormi petície a vybranými miestnymi poslancami, pričom o obsahu a výsledkoch rokovania MČ nikto neinformoval.
„Do dnešného dňa MČ neeviduje od poslancov miestneho zastupiteľstva požiadavku na odklad termínu spustenia rezidentského parkovania,“ dodáva MČ.
Poukazuje aj na to, že mesto je výhradným správcom parkovacích plôch, pričom poberá všetky výnosy z parkovného od občanov. V tejto súvislosti vedenie mesta vyzýva, aby uviedlo, v akom časovom horizonte a na ktorých miestach plánuje vybudovať parkovacie miesta.