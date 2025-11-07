< sekcia Regióny
Košice chystajú rekonštrukciu Dolnej brány približne za dva milióny
Autor TASR
Košice 7. novembra (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Hlavnej ulice - prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je izolácia na ochrannom strope Dolnej brány a jej okolí (vrátane vsakovacích vrtov a výkopov pre uloženie hydroizolácie), sanácia povrchov železobetónového stropu a stien v interiéri, rekonštrukcia verejného WC v objekte Dolná brána, realizácia nábehovej dosky a stavebné úpravy na zabezpečenie zavlažovania stromov,“ uvádza sa v oznámení s tým, že celková plocha obnoveného verejného priestoru má byť takmer 3933 metrov štvorcových. Do riešeného územia nie je zahrnuté pódium, keďže jeho povrchová úprava už bola realizovaná.
Práce majú byť delené na šesť stavebných objektov, a to komunikácie, spevnené plochy a hydroizolácie, ďalej symbolický potôčik - technologická časť, zavlažovanie stromov a sadové úpravy, sanácie betónových konštrukcií a rekonštrukcia toaliet. Vďaka realizácii projektu sa má podľa súťažných podkladov zlepšiť využitie podzemných priestorov a predĺžiť životnosť konštrukcií, zvýšiť bezpečnosť užívateľov, zlepšiť kvalita verejného priestranstva i štandard verejných toaliet v podzemí, pričom ich budú môcť využívať aj osoby s telesným postihnutím.
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako dva milióny eur. Projekt má byť financovaný z eurofondov.
Mesto Košice v máji na svojej webovej stránke informovalo, že pripravuje veľkú rekonštrukciu Dolnej brány až po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v dĺžke 150 metrov. Okrem zamedzenia prenikaniu povrchovej vody do objektu archeologického múzea by obnova mala výrazne pomôcť aj dlažbe a odvodňovacím žľabom, ktoré ničia ťažké autá.
