Košice aktualizovali Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb

Košice 2. augusta (TASR) – Mesto Košice čiastočne aktualizovalo Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb, ktorej realizácia by mala nastať medzi rokmi 2024 až 2050. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Dokument sa v súčasnosti nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.



Aktualizovaný dokument stanovuje ciele a priority v oblasti rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry. Popisuje konkrétne opatrenia a zdroje, ktoré sú potrebné na ich dosiahnutie. Zároveň poslúži ako podklad pre riešenie územného rozvoja dopravy a spracovanie nového Územného plánu mesta Košice.



Zahŕňa napríklad nové električkové trate na Sídlisko Ťahanovce, k novej zástavbe na Aničke, vybudovanie prestupného terminálu pri Hlinkovej ulici či prepojenie Americkej triedy s Magnezitárskou ulicou.



"Hlavnými cieľmi aktualizovaného dokumentu je rozvoj a optimalizácia mestskej hromadnej dopravy (MHD) a jej zapojenie do integrovaného dopravného systému, upokojovanie dopravy na území mesta a v obytných zónach zavádzaním zón s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu," uvádza mesto s tým, že okrem iného kladie dôraz aj na aktualizáciu návrhu statickej dopravy a riešenie cyklistickej a pešej infraštruktúry.



Potrebu aktualizácie tohto strategického dokumentu z roku 2015 zdôvodňuje spoločenskými a legislatívnymi zmenami, intenzívnym územným rozvojom, vývojom dopravy a jej ekologizáciou, ako aj podporou zdieľaných foriem dopravy v nadväznosti na linky MHD.



Otázky súvisiace s dokumentom môže verejnosť v meste adresovať na sdr@kosice.sk Po zapracovaní pripomienok a ukončení procesu EIA bude aktualizovaný dokument predložený do mestského zastupiteľstva.