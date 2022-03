Košice definitívne odmietli reguláciu niektorých hazardných hier

Košice 17. marca (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom rokovaní definitívne neschválilo reguláciu niektorých hazardných hier na území Košíc. Podmienky na prevádzkovanie kasín a herní v Košiciach sa tak nemenia. Vedenie mesta pre TASR potvrdilo, že do konca volebného obdobia takýto návrh na rokovanie už nebude predkladať.



Podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej išlo o kompromisný návrh. Poslanci tentoraz hlasovali len o zákaze umiestňovanie herní na území Košíc, zákaz sa nemal týkať kasín, ktoré by v meste mali byť tri. Zároveň mali dotknuté mestské časti (MŠ) dostať finančnú kompenzáciu za ujmu, ktorá by im vznikla. Za takýto návrh hlasovalo 19 poslancov, proti boli piati a 14 sa zdržali.



„Vyzeralo to dobre, pretože sme to mali predrokované aj so starostami a odbornou obcou. Predpokladali sme, že táto spoločná cesta riešenia problému bude v našom meste úspešná. Nestalo sa tak,“ povedala pre TASR. Zároveň vyjadrila sklamanie. „Myslím si, že sme ľuďom, ktorí trpia dôsledkami závislosti a tragédie, ktorú si spôsobili práve týmto patologickým hráčstvo, nijako nepomohli,“ dodala.



Dôvod, prečo poslanci reguláciu hazardu neschválili, podľa poslanca Jozefa Karabina a starostu MČ Pereš nesúvisí len s financiami a príjmami pre mestské časti (MČ). „Dnes je tu on-line hazard, a týmto sa štát nijako nezaoberá, týmto sa nezaoberá žiadne MsZ. Toto trápi obyvateľov Košíc, toto trápi obyvateľov Slovenska – nie nejaký obyčajný hazard, ktorý prevádzkuje bežné mesto,“ uviedol.



Ak by poslanci vo štvrtok návrh schválili, podľa Dominiky Lukáčovej z Asociácie hier a zábavy by bola zvýhodnená istá skupina podnikateľov. „My sme spokojní, že budeme môcť podnikať tak, ako doteraz,“ reagovala s tým, že herní postupne ubúda. Kým ich pred piatimi rokmi bolo v Košiciach 90, v súčasnosti je ich 44. „Ten trend on-line a pandémia nás naučili, kam sa vlastne ten hazard bude uberať,“ skonštatovala.



Mesto potrebu prijatia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) týkajúceho sa regulácie hazardných hier zdôvodňovalo napríklad negatívnymi dôsledkami prevádzkovania hazardných hier v podobe zvýšenej kriminality, sociálneho napätia v rodinách či domáceho násilia.



MsZ sa zákazom prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta zaoberalo od októbra 2020, rokovanie viackrát prerušilo. Koncom minulého roka vzalo na vedomie petíciu za zákaz hazardu na svojom území, za ktorou stál Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar. Túto občiansku aktivitu podporili aj košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober či košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ.