Denné centrum v Košiciach by malo prejsť rekonštrukciou

Košice 10. augusta (TASR) - Denné centrum na Laboreckej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Západ prejde rekonštrukciou. MČ o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že na tento účel získala dotáciu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vo výške viac ako 682.000 eur.



V budove sídli centrum pre rodičov s deťmi i kluby seniorov. Stavba je podľa MČ v nevyhovujúcom stave a akútne potrebuje opravy. "Cez staré a netesniace okná počas prudších dažďov zateká do interiéru, na viacerých miestach sú popukané steny a odlúpená fasáda," uviedla.



Verí, že k realizácii rekonštrukcie budovy by mohlo dôjsť v budúcom roku. Zahŕňať by mala napríklad zateplenie fasády, výmenu presklených častí, novú zelenú strechu, opravu terás či vybudovanie dažďovej záhrady.