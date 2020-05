Detská železnica v Košiciach povozí deti aj na historickom vlaku

Košice 31. mája (TASR) – Občianske združenie (OZ) Detská železnica Košice si v nedeľu pripravilo pre deti pri príležitosti ich medzinárodného sviatku (1. 6.) jazdu historickým vlakom. Môžu sa na ňom počas celého dňa povoziť zo stanice v Čermeli do rekreačnej zóny Alpinka a späť. Dostanú i sladkú pozornosť a cestovateľské pasy.



"Počasie nám to trošku prekazilo, ale predsa len sme chceli byť už dnes pripravení, pretože v pondelok už niektoré deti nastupujú do materských a základných škôl, tak sme im chceli urobiť trošku radosť. Som veľmi rád, že prišli aj tí, ktorí sa nezľakli počasia, lebo hovorí sa, že nie je zlé počasie, len zlé oblečenie a ak máte dobrú náladu a takú cestovateľskú túžbu, tak si určite nájdete aj tie najkrajšie cestovateľské zážitky práve na košickej detskej historickej železnici," uviedol predseda OZ Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.



Ako ďalej povedal, vypravili najstaršiu funkčnú parnú lokomotívu v strednej Európe - Katku.







"Je z roku 1884 a ťahá za sebou krytý a teraz aj vykurovaný vagónik. Je tam veľmi príjemné teplo z klasickej pece. Ide o švajčiarsky vagónik, ktorý nám v auguste minulého roku zdemolovala vodárenská cisterna, ale všetko už je po oprave, takže ľudia si užijú jazdu aj v zlom počasí," dodal Lehotský.