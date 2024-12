Detskú historickú železnicu zaradia do zoznamu pamätihodností Košíc

Košice 17. decembra (TASR) - Košická detská historická železnica sa dostane do zoznamu pamätihodností mesta Košice. Malo by to zlepšiť možnosti čerpania finančných prostriedkov na revitalizáciu z grantových schém, dotačných programov a eurofondov. Zaradenie do zoznamu schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom decembrovom zasadnutí.



"Košická detská historická železnica v sebe zahŕňa historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú a technickú hodnotu viažucu sa k histórii mesta. So svojou kultúrnovýchovnou a vzdelávacou funkciou je svedkom doby a zároveň živou ukážkou funkčnosti niekdajšej prevádzky úzkorozchodných, parostrojných a aj pionierskych, respektíve detských železníc," uviedlo mesto v materiáloch pre poslancov.



Podľa predsedu občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomíra Lehotského vyrástlo na železničke už niekoľko generácií Košičanov. "Košická detská historická železnica od svojho založenia pred 70 rokmi zohráva významnú úlohu nielen v oblasti kultúrneho a historického dedičstva mesta Košice, ale aj v oblasti turizmu a vzdelávania mládeže," dodal s tým, že zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta okrem iného posilní povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany a zachovania takýchto spoločensko-technických diel.



Do registra sa zapíše samotná trať, ale aj niekoľko rušňov či vozňov. Medzi nim tiež úzkorozchodné motorové rušne známe ako Janka a Danka z rokov 1959 a 1960 či parný rušeň Krutwig z roku 1957. Do registra nehmotných pamätihodností pribudne detská obsluha, parárska tradícia (udržanie remesla obsluhy parných kotlov a parných rušňov, pozn. TASR) a atmosféra Čermeľského údolia.



Detská železnička je podľa mesta jednou z najväčších atrakcií v Košiciach. Na území bývalého Československa sa do súčasnosti zachovala ako jediná. Ide takmer o štvorkilometrovú trať v údolí Čermeľského potoka, ktorá spája rekreačné oblasti Čermeľ a Alpinka. Najvzácnejšie z hľadiska histórie je historické koľajivo, koľajnice a výhybky v stanici Čermeľ, ktoré boli vyrobené v rokoch 1888 až 1930.