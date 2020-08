Do lavíc košických základných škôl zasadne vyše 2100 prvákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Košice 30. augusta (TASR) - Do 34 základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, nastúpi v stredu 2. septembra viac ako 2100 prvákov. Informoval o tom košický magistrát.Prítomnosť rodičov sprevádzajúcich prvákov v úvodný deň školského roka bude aj vzhľadom na opatrenia regulovaná, pričom konkrétny spôsob závisí od rozhodnutia riaditeľov škôl. Pre rodičov a žiakov, ktorí prejdú bránami škôl, bude povinnosťou dodržanie hygienických opatrení vrátane nosenia rúšok a dezinfekcie rúk." uviedol magistrát. Vzdelávací proces sa okrem toho bude realizovať v nezmenenej forme.Rodičia musia pre svoje ratolesti zabezpečiť do školy dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pre žiakov prvého stupňa platí odporúčanie nosiť rúško, žiaci druhého stupňa musia povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.Pedagogickí a odborní zamestnanci školy budú musieť zabezpečiť rozstupy medzi žiakmi v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Takisto by mali dohliadať aj na dôsledné vetranie tried a priestorov školy.Zriaďovateľ uvádza, že zabezpečil pre zamestnancov a žiakov dostatok dezinfekčných a osobných ochranných prostriedkov. Školy zároveň musia mať vyhradené priestory na izoláciu žiakov, u ktorých by sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19. Ak by učitelia spozorovali príznaky choroby, musia do miestnosti žiaka dočasne premiestniť a upovedomiť jeho zákonných zástupcov, aby ho zo školy čo najskôr vyzdvihli." informovalo mesto. Ak by bol test pozitívny, vylúčené osoby zostávajú mimo výučby až do určenia postupu RÚVZ. Možné je aj vylúčiť žiakov celej triedy a prerušiť školskú dochádzku.