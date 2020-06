Do materských škôlok v Košiciach nenastúpili všetky nahlásené deti

Košice 5. júna (TASR) – Od nasledujúceho týždňa by do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice mohlo nastúpiť ďalších 200 detí, najmä v predškolskom veku. Miesta sa uvoľnili po tom, ako napriek prejavenému záujmu viacero detí do MŠ nenastúpilo. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že ani do základných škôl (ZŠ) nenastúpili všetci nahlásení žiaci.



O MŠ počas júna prejavilo záujem asi 57 percent rodičov z celkového počtu 5540 detí, ktoré navštevovali MŠ od začiatku tohto školského roka. Niekoľko desiatok záujemcov z kapacitných dôvodov odmietli. „Mesto Košice podobne ako iní zriaďovatelia muselo postupovať v zmysle pokynov z ministerstva školstva, kde bolo presne uvedené, deti ktorých zamestnaných rodičov majú prednosť pri ich opätovnom prijímaní do MŠ,“ povedala viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Prihliadali hlavne na to, aby mohli byť umiestnené najmä deti zamestnancov v prvej línii a zamestnaných rodičov. Do MŠ napokon nastúpila len zhruba polovica všetkých detí, ich riaditelia tak budú oslovovať rodičov, ktorých z kapacitných dôvodov odmietli.



Čo sa týka ZŠ, na začiatku školského roka bolo do prvých piatich ročníkov zapísaných 9739 žiakov. Zhruba 71 percent rodičov prejavilo koncom mája záujem o to, aby ich deti chodili do škôl aj počas júna. „Vyučovací proces v školách absolvuje momentálne 6320 detí. Ďalších 600 žiakov, ktorých rodičia pôvodne prihlásili do škôl, pokračuje vo vyučovaní v domácom prostredí. Celkovo tak naše školy navštevuje zhruba 65 percent detí, zvyšné sa učia doma,“ informovala vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková.



Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Opätovne môžu byť otvorené od pondelka. Mesto otvorilo všetkých 54 MŠ a 34 ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.