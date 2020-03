Do vozidiel košickej MHD je možné nastúpiť už len s rúškom

Košice 20. marca (TASR) – Do autobusov a električiek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach od piatka nie je možné nastúpiť bez rúška, šatky, šálu alebo inej účinnej ochrannej pomôcky na zamedzenie prenosu nového koronavírusu. Vyplýva to zo zmeny prepravného poriadku MHD. Informoval o tom na piatkovom rokovaní krízového štábu mesta riaditeľ magistrátu Marcel Čop.



Mesto zároveň začalo od tohto dňa so zasielaním SMS správ Košičanom, najmä tým v produktívnom veku a seniorom. Ich cieľom je identifikovať ľudí v núdzi, so zdravotnými problémami alebo v karanténe, ktorí potrebujú pomoc s donáškou obedov, potravín a liekov. Záujemcovia o tento druh pomoci budú zaradení do databázy. Nová služba pre Košičanov by sa v spolupráci s mestskými časťami mohla začať poskytovať budúci týždeň, informoval magistrát.



"Keďže je problém dostať sa k databázam ľudí, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú takúto pomoc, rozhodli sme sa, že si vytvoríme našu vlastnú. V Košiciach je mnoho ľudí, ktorí nevedia kam a na koho sa majú v tejto súvislosti obrátiť, my im ponúkame riešenie. Záujemcovia o donášku obedov, potravín a liekov zavolajú na naše call centrum 055/6419 100 alebo pošlú mail na pomoc@kosice.sk, kde môžu nahlásiť svoj záujem. My sa im ozveme, začneme s nimi komunikovať a spoločne nájdeme také riešenia, ktoré uľahčia ich ťažkú životnú situáciu," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.



Zamestnanci magistrátu začali s distribúciou jednorazových rúšok pre ľudí, ktorí o ne v priebehu tohto týždňa požiadali prostredníctvom telefonátov alebo e-mailov. Mesto vzhľadom na obmedzené množstvo zostávajúcich rúšok zo štvrtkovej (19. 3.) zásielky mohlo pomôcť aspoň niekoľkým desiatkam Košičanom.



Primátor informoval, že v piatok odišla objednávka na 100.000 rúšok a 15.000 respirátorov, ktoré by mali byť k dispozícii budúci týždeň. Členovia krízového štábu predpokladajú, že ak by mimoriadna situácia trvala ešte niekoľko týždňov, mesto bude potrebovať pre svojich obyvateľov milióny rúšok. Z tohto dôvodu riaditeľ magistrátu opätovne zaslal aktualizovanú požiadavku na Okresný úrad Košice a Správu štátnych hmotných rezerv SR, aby na základe vývoja situácie zabezpečili obyvateľom päť miliónov rúšok.



Ako úspešný projekt sa podľa vyjadrení organizácií zabezpečujúcich prevádzku útulkov na Bosákovej ulici a v Bernátovciach ukázali potravinové balíčky pre bezdomovcov. Počty ľudí bez domova, ktorí navštevujú obe spomínané zariadenia, sa od začiatku týždňa podstatne zvýšili. V distribúcii potravinových balíčkov sa tak bude pokračovať aj cez víkend. Mesto pre túto skupinu obyvateľstva pripravuje aj distribúciu hygienický balíčkov.



Krízový štáb rozhodol o tom, že jeho ďalšie rozšírené rokovanie sa uskutoční v pondelok (23. 3.) o 11.00 h. "Ešte predtým, a to na pondelok 8.00 h, je zvolaná rada starostov, ktorá sa bude zaoberať aj ďalšími možnosťami pomoci obyvateľom mesta. S jej členmi sa chcem poradiť aj o možnosti zvolania mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Ak s tým budú súhlasiť, mohli sme na prijať uznesenia, ktorými by sme ešte účinnejšie mohli reagovať na aktuálny stav počas tejto mimoriadnej situácie," uviedol primátor.