Do košických ZŠ nastúpilo v pondelok 65 percent žiakov prvého stupňa

Na snímke žiak si dezinfikuje ruky pri vstupe na ZŠ Hroncova 23 v Košiciach 1. marca 2021. Foto: TASR – František Iván

Košice 2. marca (TASR) – Do školských lavíc v Košiciach zasadlo v pondelok (1. 3.) viac ako 65 percent žiakov prvého stupňa základných škôl (ZŠ). Na obnovenom výchovno-vzdelávacom procese v materských školách (MŠ) sa zúčastnilo 44 percent detí. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že otvorili 33 z 34 ZŠ a 52 z 56 MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.uviedla viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová. Podľa jej slov nastúpilo do košických škôl oproti celoslovenskému priemeru zhruba o 15 percent viac detí.Pred nástupom sa na školách uskutočnilo testovanie ich zamestnancov a rodičov, na ktorom sa zúčastnilo 22 percent z 15.700 ľudí. Nízky záujem bol podľa magistrátu zrejme spôsobený tým, že sa rodičia dali otestovať na ochorenie COVID-19 už počas týždňa alebo na iných odberných miestach. Počas víkendového testovania na košických školách vykonali 3503 testov a zaevidovali deväť pozitívnych prípadov.Mesto pripomína, že od stredy (3. 3.) by mala byť prezenčná výučba podľa uznesenia vlády umožnená iba deťom zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. „Všetkých rodičom, ktorí nemôžu pracovať z domu, umožníme zapojiť svoje deti do prezenčnej výučby. Nemusia sa báť, robíme všetko preto, aby sa maximálne zabránilo šíreniu nákazy. Jedinou podmienkou okrem ich bezinfekčnosti bude, aby podpísali čestné vyhlásenie, že nemôžu pracovať z domu,“ povedal s tým, že tlačivo bude od utorka zverejnené na webových stránkach škôl.