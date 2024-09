Do košických základných škôl prišlo vyše 16.000 žiakov

Košice 2. septembra (TASR) - Do 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice nastúpilo v pondelok 16.046 žiakov a do 54 materských škôl (MŠ) zavítalo 5541 detí. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že niektoré škôlky majú ešte voľné kapacity.



Celkovo by košické ZŠ malo v novom školskom roku navštevovať 17.174 žiakov, čo je zhruba rovnako ako v tom minulom. Medzi nimi je aj 315 Ukrajincov, ktorých rodičia utiekli do Košíc pred ruskou vojnovou agresiou.



Čo sa týka MŠ, počet detí by mal ešte o niečo vzrásť a mierne tak prevýšiť minuloročnú úroveň. Ako uviedla viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová, aj vďaka mnohým výrazným investíciám mesta do rozširovania priestorov MŠ v nedávnej minulosti majú viaceré škôlky najmä na sídliskách v súčasnosti voľné kapacity. Tie môžu rodičia využiť aj na dodatočný zápis detí - prípadne aj tých, ktoré ešte nedovŕšili vek tri roky.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že mesto Košice opäť využilo letné mesiace aj na viaceré investície do opráv a zveľaďovania MŠ a ZŠ. Vynovené sú desiatky tried, v ktorých sú napríklad nové skrinky, koberce, nábytok, moderné vyučovacie pomôcky, hračky či nová výpočtová technika. Okrem iného došlo vo vybraných školách napríklad aj k rekonštrukcii sociálnych zariadení, elektroinštalácie, výmene rozvodov vody či svietidiel.



"Väčšina stavebných prác za milión eur je už hotová, na ZŠ Jenisejská a ZŠ Tomášikova, kde boli naplánované najrozsiahlejšie investície, budú aj naďalej prebiehať dokončovacie práce," uvádza magistrát.