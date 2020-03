Košický dopravný podnik prijíma pre nový koronavírus ďalšie opatrenia

Košice 15. marca (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijíma ďalšie opatrenia. Od pondelka (16. 3.) bude na väčšine liniek platiť režim "voľné dni". TASR o tom informovala hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Petrušová.



"Od pondelka do odvolania budú premávať všetky linky MHD podľa cestovných poriadkov platných v režime voľné dni. Výnimkou sú linky R, RA a 55, ktoré budú premávať v režime školské prázdniny. Na linkách 23 a 25 sú zachované posilové spoje pre výrobné spoločnosti," uviedla Petrušová s tým, že od nedele až do odvolania sa ruší premávka "Dobrého trolejbusu".



Z dôvodu ochrany pred šírením nákazy bola podľa jej slov viditeľne vymedzená bezpečná zóna pre vodiča v priestore predných dverí reflexnou páskou medzi držadlami a oznamom.



"Tým sa zároveň zabránil prístup cestujúcej verejnosti do tohto priestoru. Na predných dverách sa nachádza dvojjazyčné oznámenie o použití iných dverí vo vozidle," doplnila Petrušová.



Od pondelka 9. marca platí, že vodiči sú povinní na všetkých zastávkach otvárať všetky dvere. Cestujúci nemusia na otvorenie dverí stlačiť tlačidlo. Zároveň sa ruší povinný nástup prednými dverami na označených zastávkach. Naďalej platí nariadenie pravidelnej komplexnej dezinfekcie všetkých vozidiel MHD prostriedkami so zvýšenou koncentráciou chlóru.



"Napriek všetkým doterajším opatreniam chceme vyzvať všetkých obyvateľov, aby zvážili nutnosť cestovania a takisto nutnosť zhromažďovania sa na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb. Súčasne apelujeme na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk a riadenie sa ďalšími nariadeniami vlády a regionálneho úradu verejného zdravotníctva," zdôraznila hovorkyňa DPMK.