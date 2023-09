V Košiciach vandali poškodili automaty na cestovné lístky

Košice 25. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) eviduje viacero poškodených automatov na cestovné lístky, škoda predstavuje niekoľko tisíc eur. Ich opätovné sprevádzkovanie bude trvať niekoľko mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková s tým, že poškodzovanie automatov patrí k najčastejším škodám spôsobeným vandalizmom. Verejnosť vyzýva na to, aby takéto prípady nahlasovala.



Vandali podľa jej slov uplynulý víkend poškodili zariadenie na zastávke Kalinovská. Vzniknutá škoda je vo výške približne 1500 eur. Podobnú sumu vyčíslili aj pri poškodení automatov na zastávke Sofijská, k čomu došlo 19. septembra. "Bližšie neurčená finančná škoda vznikla aj pri pokuse o vylomenie dvierok automatu na zastávke Gemerská (14. 9.). DPMK zaznamenal aj škodovú udalosť na automate Bruselská (17. 4.), v tomto prípade evidujeme škodu 4000 eur," spresnila.



"Žiadame verejnosť, aby pomáhala pri znižovaní prípadov poškodzovania majetku spoločnosti, a vyzývame občanov, aby sa nebáli nahlásiť vandalizmus, ktorého sú svedkami. Súčasne upozorňujeme, že každý útok oznamujeme polícii a v súvislosti s identifikáciou páchateľa jej poskytujeme kamerový záznam," uviedla Bujňáková.



Pripomenula, že na zastávkach je nainštalovaný kamerový systém a rovnako je v prevádzke online monitoring automatov na cestovné lístky. Hlásenia sú tak okamžite prenášané do centrálneho dispečingu DPMK. Cieľom monitoringu automatov je práve zabrániť najmä vandalizmu a ich vykrádaniu.



Cestujúcim do opravy automatov DPMK odporúča zakúpiť si cestovné lístky vopred na predajných miestach, využiť niektorú z dostupných mobilných aplikácií na nákup cestovných lístkov alebo službu SMS cestovného lístka.