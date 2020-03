Košický Dopravný podnik prijíma ďalšie opatrenia

Košice 9. marca (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) od pondelka prijíma ďalšie preventívne opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Cestujúci po novom nemusia na otvorenie dverí stlačiť tlačidlo, všetky zastávky na znamenie sa stávajú stálymi a ruší sa aj doplnkový predaj cestovných lístkov u vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD). TASR o tom informovala hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Petrušová s tým, že opatrenia budú platiť do odvolania.







„Vodiči všetkých dopravných prostriedkov MHD v Košiciach sú povinní na všetkých zastávkach otvárať všetky dvere. Ruší sa používanie dopytového otvárania dverí, teda cestujúci nemusia na otvorenie dverí stlačiť tlačidlo. Zároveň sa ruší povinný nástup prednými dverami na takto označených zastávkach,“ uviedla. Podľa jej slov sú vodiči povinní vždy zastaviť na zastávkach, ktoré boli doposiaľ na znamenie, a to bez potreby znamenia od cestujúceho zvnútra vozidla alebo zo zastávky. V súvislosti so zrušením doplnkového predaja cestovného lístka u vodiča odporúča jeho zabezpečenie si prostredníctvom SMS.



Naďalej platí nariadenie pravidelnej komplexnej dezinfekcie všetkých vozidiel MHD prostriedkami so zvýšenou koncentráciou chlóru. „V rámci opatrení budú dozásobené ochrannými prostriedkami pracoviská predpredaja a všetky pracoviská DPMK, samozrejmosťou sú dezinfekcie interných administratívnych priestorov,“ dodala Petrušová.



DPMK zároveň vyzýva obyvateľov, aby zvážili nutnosť cestovania a zhromažďovania sa na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb. Apeluje tiež na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk a riadenie sa ďalšími pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva.