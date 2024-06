Košice upozorňujú na odklon liniek a prevádzkové úpravy v MHD

Košice 15. júna (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na odklon liniek v sobotu a prevádzkové úpravy v mestskej hromadnej doprave (MHD). TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Z dôvodu uzávery komunikácie pri obchodnom dome na Štúrovej ulici v sobotu v čase od 14.00 h do 18.00 h budú autobusové linky MHD v smere na krajský súd a dom umenia premávať po južnej strane obchodného centra na Námestí osloboditeľov. Z uvedeného dôvodu neobslúžia zastávku Námestie osloboditeľov pri tunajšom hoteli.



"Zastavovať budú na zastávke linky 11, ktorá sa nachádza za križovatkou s Mojmírovou ulicou, v smere jazdy približne 300 metrov ďalej," uviedla Bujňáková.



Ako pokračovala, v nedeľu (16. 6.) sa spúšťa prevádzka cestnej dopravy na Slaneckej ulici. "Denné aj nočné autobusové linky MHD budú zastavovať na novovybudovaných zastávkach Levočská, Dneperská, Ladožská, Rovníková a Važecká," povedala hovorkyňa DPMK.



Na autobusovej zastávke Važecká v smere do mesta budú linky MHD zastavovať na prvom stanovišti v smere jazdy. Na novovybudovanej autobusovej zastávke Važecká na vnútrosídliskovej komunikácii v smere do Krásnej budú linky MHD zastavovať na druhom stanovišti v smere jazdy. Zároveň sa obnovuje zastavovanie električiek na pôvodných stanovištiach zastávky Važecká.



"Tiež informujeme cestujúcu verejnosť, že na autobusových linkách 31, RA1 a RA2 sa od nedele obnovuje zastavovanie na zastávke Lorinčík (konečná a nástupná zastávka)," dodala Bujňáková.