Epidemiologická situácia sa na košických ZŠ zlepšila

Košice 8. decembra (TASR) – Epidemiologická situácia na košických základných školách (ZŠ) sa oproti minulému týždňu zlepšila. Mesto Košice o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že 16 z 34 ZŠ v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nemá k strede nahláseného žiaka alebo pedagóga pozitívne testovaného na ochorenie COVID-19. Pred týždňom evidovali štyri školy, v ktorých toto ochorenie nijako neobmedzovalo výučbu.



„Na jednej strane nás všetkých teší, že sa opätovne začalo prezenčné vyučovanie na viacerých našich školách. Zároveň nám postupne klesá počet prípadov ochorenia COVID-19 na školách, ako aj počty zatvorených tried pre karanténu. Žiaľ, mnoho našich žiakov na druhom stupni je smutných, že od pondelka (13. 12.) prejdú na online vyučovanie a spolu s predĺženými prázdninami tak minimálne mesiac nebudú so svojimi kamarátmi,“ povedala viceprimátorka Lucia Gurbáľová. Dúfa, že pôjde len o dočasné obmedzenie a nasledujúci rok sa všetci žiaci košických škôl budú môcť vzdelávať prezenčne.



Spresnila, že plne zatvorených je päť mestských škôl - ZŠ Janigova, ZŠ Fábryho, ZŠ Hroncova, ZŠ Bukovecká a ZŠ Staničná, tiež prvý stupeň na ZŠ Abovská a druhý stupeň na ZŠ Kežmarská 30.



V súčasnosti sa dištančne vzdeláva spolu 3099 žiakov v 157 triedach. „To oproti minulému týždňu predstavuje pokles o štyri percentá na aktuálnych 19 percent všetkých žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,“ dodáva magistrát s tým, že celkovo už cez brány škôl od budúceho týždňa v tomto roku neprejde 8719 žiakov v 398 triedach na druhom stupni košických ZŠ.