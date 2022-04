Košice evidujú najväčší problém s dlhodobým ubytovaním utečencov

Košice 30. apríla (TASR) – Najväčším problémom v Košiciach v súvislosti s utečencami z Ukrajiny je nájsť dlhodobé ubytovanie. Pre TASR to povedal splnomocnenec mesta pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Roman Dohovič. V mestských zariadeniach je ich podľa neho strednodobo ubytovaných 100 až 120. V telocvičniach nie je ubytovaný nikto.



Do Košíc prichádza v tomto období okolo 300 až 350 utečencov denne. Oproti predchádzajúcim týždňom ide o pokles. Dohovič to zdôvodňuje najmä prevádzkou veľkokapacitného centra na pomoc utečencom v Michalovciach. Znížený počet prichádzajúcich ľudí evidovali pred veľkonočnými sviatkami na Ukrajine. Bezprostredne po nich opäť začal stúpať.



Utečencov, ktorí našli útočište v telocvičniach, sa snažili premiestniť inam. „Telocvične sú len núdzové ubytovanie, preto sme pre nich hľadali rôzne formy buď strednodobého alebo dlhodobejšieho ubytovania,“ povedal s tým, že kapacity Bytového podniku mesta Košice (BPMK) či centier voľného času sú v súčasnosti zaplnené. Niektorí z tu ubytovaných majú štatút utečenca, pričom niektorým sa už podarilo nájsť si aj zamestnanie. Naďalej však hľadajú dlhodobejšie ubytovanie.



„Tento problém je najmarkantnejší asi vo veľkých mestách. Košice si schytali tú úplne prvú vlnu utečencov. Je ich tu veľa, aj kapacity bytov a možnosti, kde by sa dali dlhodobejšie ubytovať, sa jednoducho minuli. Štát to zatiaľ nerieši,“ povedal Dohovič. V tejto oblasti chystajú aj projekty a zrejme sa podľa neho opäť obrátia aj na občanov Košíc.



Pripomenul, že verejnosť naďalej môže prispieť humanitárnou pomocou pre utečencov. Žiadané sú najmä trvanlivé potraviny či hygienické potreby. Priniesť ich možno do pavilónu November v košickom Kulturparku.