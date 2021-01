Košice evidujú prípady, keď sa pozitívne otestovaní opätovne testovali

Košice 28. januára (TASR) – Mesto Košice eviduje niekoľko prípadov, keď sa pozitívne testované osoby na ochorenie COVID-19 išli dať v priebehu niekoľkých dní opakovane otestovať. Upozorňuje, že ak sa u nich potvrdí nákaza novým koronavírusom, sú povinní nastúpiť do domácej karantény.



„Zaevidovali sme niekoľko prípadov opakovaných testov počas jedného dňa po tom, ako im vyšiel pozitívny test. V jednom prípade išlo dokonca o štyri testy v priebehu dvoch dní, pričom všetky s pozitívnym výsledkom,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že tieto osoby musia hlásiť príslušným orgánom.



Košická mestská polícia (MsP) pripomína, že ak sa pozitívne testovaná osoba namiesto nastúpenia do domácej karantény opätovne zúčastní testovania, či už na tom istom alebo na inom odbernom mieste, je podozrivá z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. „Na všetkých odberových miestach sú aj príslušníci MsP a štátnej polície, ktorí v prípade zistenia takéhoto prípadu budú týchto ľudí riešiť. Preto dôrazne vyzývame všetkých, aby si uvedomili, že po pozitívnom teste sú povinní nastúpiť minimálne do desaťdňovej karantény,“ spresňuje s tým, že v opačnom prípade ide o porušenie zákona. Pozitívne testované osoby sa majú riadiť poučením, ktoré je uvedené aj v potvrdení o vykonaní testu.



Magistrát pripomína, že ak sa niekto dostaví na antigénové testovanie, pričom počas uplynulých menej ako desiatich dní bol pozitívne testovaný, elektronický systém mesta Košice na to administrátora automaticky upozorní. Ten je povinný upovedomiť o tom príslušníka polície.