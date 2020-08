Košický festival Hevhetia ponúka hudbu počas piatich dní

Košice 19. augusta (TASR) – Letný hudobný festival Hevhetia ShowCase 2020 sa v stredu začal v Košiciach. V poradí 9. ročník potrvá do nedele (23. 8.) a ponúkne nielen hudbu, ale aj početné sprievodné podujatia, prezentácie výtvarného umenia či nových médií, workshopy a diskusie.



Aktuálna epidemiologická situácia donútila organizátorov festivalu pozmeniť program. Hlavnou zmenou pre návštevníkov je presun programu, ktorý sa mal konať v Kunsthalle, do Kasární/Kulturparku. "Umelci budú asi z desiatich krajín, väčšinou sú to buď zmiešané zoskupenia, ale aj sólisti. Časť koncertov bude showcasová, čiže ide buď o začínajúce kapely, alebo kapely, ktoré si hľadajú angažmány, a potom každý večer máme nejaký highlightový koncert," uviedol riaditeľ festivalu Ján Sudzina.



Návštevníkom sa na džezových koncertoch predstavia napríklad americká speváčka Chanda Rule so svojou kapelou Sweet Ema band, punk-jazzové trio The FLASH!, David Kollar, klavirista Ján Hajnal či AMC Trio. Premiéry bude mať deväť nových projektov a albumov.



"Mali sme pôvodne v pláne, že nosnou témou bude okrem ekológie aj nórsko-slovenská spolupráca, pretože sme vo vydavateľstve vydali už viac ako 15 albumov s nórskymi interpretmi. Bohužiaľ, situácia to nedovolila, cez Poľsko k nám umelci nemohli prísť. Takže väčšia časť budú slovensko-česko-poľskí muzikanti," uviedol Sudzina.