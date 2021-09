Festival USE THE C!TY premení Košice na neobyčajné mesto plné života

Košice 7. septembra (TASR) – Divadlo, hudbu, tanec či maľovanie ponúkne 13. ročník multižánrového festivalu USE THE C!TY, ktorý sa v Košiciach uskutoční v piatok a sobotu (10. – 11. 9.). Na tradičné i netradičné miesta v širšom centre mesta opäť prinesie rôzne druhy umenia.



„Myšlienkou festivalu je, že chceme zviditeľniť košické komunity, ktoré u nás celý rok pôsobia, že sú otvorené pre ďalších návštevníkov a že ten komunitný život je v Košiciach naozaj pestrý. Prinášame do ulíc komunitné umenie a taktiež cirkusové umenie. Vstup na všetky podujatia bude voľný, pôjdeme v režime OTP, čo sa týka covidových opatrení,“ priblížil pre TASR programový vedúci organizácie K13 – Košické kultúrne centrá Matúš Binc.



Ako ďalej informovali organizátori, festival začne v piatok o 14.00 h. Dvojdňové verejné maľovanie Montmartre bude na tému sakrálnych stavieb a prvkov na Hlavnej ulici a v priľahlých uličkách. Do centra Košíc vyrazia aj pouliční umelci s cirkusovými kúskami, akrobaciami a ďalším zábavným programom. V rámci Community Art City v parku za Dolnou bránou sa budú inštalovať háčkované graffiti a pripravené sú rôzne workshopy a kreatívne dielne. V ponuke je tanečný program a ohňová šou a od 19.00 koncerty kapiel rôznych žánrov.







V sobotu festival pokračuje od poludnia pri kine Úsmev tvorbou nadrozmerného diela s košickými street art umelcami. Od 14.00 h začína divadelný program, v ktorom sa predstavia Sociálne divadlo Hopi Hope a vo večerných hodinách divadlá Actor a Konja. V ponuke je opäť tanec a hudba či improvizovaný súboj vizuálnych umelcov. Ďalší program nájdu záujemcovia na webstránke https://www.k13.sk/udalosti/13-rocnik-festivalu-use-the-cty/.