H. Burdiga: So súčasným vedením Košíc nie je možné realizovať zmeny

Košice 21. februára (TASR) – Košický mestský poslanec Henrich Burdiga sa na piatkovom zasadnutí zastupiteľstva vzdal svojho mandátu. Ako uviedol vo svojom vyhlásení, za rok od komunálnych volieb stratil nádej a presvedčenie o tom, že so súčasným vedením je možné realizovať zmeny v prospech Košíc.



„Po dlhej a zrelej úvahe, a z úcty k svojim voličom, som sa rozhodol vzdať všetkých svojich politických funkcií vrátane mandátu poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ). So súčasným primátorom (Jaroslavom Polačekom, pozn. TASR) nedokážem priniesť mestu potrebné zmeny, ktoré som sľúbil Košičanom vo voľbách,“ uviedol Burdiga s tým, že kandidoval z presvedčenia, že veci budú reálne meniť a prinesú výsledky, ktoré zlepšia život Košičanom.



Pripomenul, že jeho prioritou bolo vyrovnanie vzťahov s parkovacou spoločnosťou EEI, ako i zriadenie karanténnej stanice pre túlavé zvieratá, čomu sa venoval ešte pred získaním mandátu. „Riešenia obidvoch tém som predložil už v prvej polovici minulého roka. S pochopením pána primátora sa však nestretli, iniciatívu sa namiesto spoločnej diskusie rozhodol prevziať do vlastných rúk. A ja s preukázateľnými obštrukciami jednoducho nemôžem súhlasiť,“ dodal.



Burdiga v komunálnych voľbách 2018 kandidoval ako nezávislý a získal 2513 hlasov. Podľa výsledkov volieb by ho v mestskom parlamente mal nahradiť Juraj Tobák. Košické MsZ má pozostávať zo 41 poslancov.