Hendikepovaní opäť predstavia svoj talent na festivale Most úsmevov

Košice 23. júna (TASR) – Tradičný festival dramatickej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím Most úsmevov sa po ročnej pandemickej prestávke vracia. V stredu sa na ňom predstaví takmer stovka klientov z 12 domovov sociálnych služieb z Košického samosprávneho kraja a z maďarského Gagyvendégu. TASR o tom za organizátora uviedol riaditeľ Domova sociálnych služieb Košice - DOMKO Martin Vatra.



Podujatie má prispieť k odstraňovaniu predsudkov voči hendikepovaným ľuďom a prijatiu ich inakosti prostredníctvom umeleckých aktivít. V poradí 17. ročník festivalu prvýkrát nabral aj medzinárodný rozmer. Ako pripomenula vedúca úseku starostlivosti o klienta Danica Klusková, spoluprácu s maďarskými partnermi nadviazali vďaka projektu zoskupenia Via Carpatia a európskemu programu Interreg.



„Spája nás snaha o inklúziu našich klientov do spoločnosti. Chceme aj týmto festivalom a sprievodnými workshopmi a výstavami ich malieb či fotografií ukázať, že ich inakosť je obohacujúca. Účelom projektu je spájať zdravých ľudí a ľudí s hendikepom na dvoch brehoch, dovoliť im stretnúť sa v rámci cezhraničnej spolupráce a nielen obrazne si podať ruky,“ uviedla. Záber festivalu chcú postupne rozšíriť aj na ďalšie krajiny V4.



V predchádzajúcich rokoch sa ľudia so zdravotným znevýhodnením predstavili rôznymi divadelnými, pohybovo-tanečnými a bábkovými vystúpeniam či muzikálmi. Podľa organizátorov sa tak učia vyjadrovať sa pohybom, rečou a vystupovať na pódiu pred verejnosťou. Tiež získajú sebavedomie a prirodzene sa začleňujú do života spoločnosti. V súčasnosti, keď obmedzenia v súvislosti s pandémiou skomplikovali prípravu na vystúpenie, sústredili sa na prirodzené pohybové vyjadrenie.



„Reč našich klientov je ťažšie zrozumiteľná, pre pandémiu k nám nechodili a nemohli sa dostatočne pripravovať. Kolegyňa Mária Hudáková preto s nimi nacvičila program nazvaný Pozdrav slnku, ktorý je založený na jogových cvičeniach prirodzene prechádzajúcich do tanečných kreácií,“ doplnila Klusková.



Festival sa začne v stredu o 9:00 v košickom Jumbo Centre.